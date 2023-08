Der Autodesigner wagt den zweiten Anlauf und will mit dem Pear den Massenmarkt erobern. (Foto: Reuters) Henrik Fisker

Los Angeles Der US-Elektroautohersteller Fisker geht das Risiko ein: Am Donnerstagabend (Ortszeit) stellte Gründer Henrik Fisker in Los Angeles drei neue Automodelle vor, die bald in Produktion gehen sollen. Außerdem enthalten: ein Familienauto für sechs Passagiere zum Vorteilspreis, ein Pick-up und ein Supersportwagen.

Derzeit bietet Fisker nur ein Auto an – den Elektro-SUV Ocean, der von Produktionsproblemen geplagt wird. Dennoch befindet sich Henrik Fisker mittlerweile auf Konfrontationskurs mit anderen E-Auto-Herstellern wie Tesla und Rivian und etablierten Herstellern wie Ford und Volkswagen.

Der Grund: „Das Zeitfenster, um als Elektroautohersteller erfolgreich zu sein, schließt sich“, wie Henrik Fisker dem Handelsblatt sagte. „In den nächsten zwei Jahren werden die größten Kuchenstücke auf dem Automarkt verteilt. Wenn man dann nicht über eine breite Basis verfügt, hat man das Rennen verloren. Wir wollen diese neue Ära anführen.“

