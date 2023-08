Das Elektrofahrzeug-Startup Fisker meldete am Freitag einen Verlust für das zweite Quartal, der geringer ausfiel als erwartet, obwohl es in diesem Zeitraum aufgrund von Lieferantenproblemen Schwierigkeiten hatte, den elektrischen SUV Ocean in volle Produktion zu bringen.

Die Aktien von Fisker fielen am Freitag um etwa 6 %.

Fisker produzierte im zweiten Quartal nur 1.022 Oceans, weniger als die erwarteten 1.400 bis 1.700 Fahrzeuge, und angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette senkte das Unternehmen seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr.

Fisker geht nun davon aus, dass sein Fertigungspartner Magna International im Jahr 2023 in seiner Vertragsfertigungsanlage in Österreich 20.000 bis 23.000 Oceans bauen wird. Das ist ein deutlicher Rückgang von 32.000 auf 36.000 in der früheren Prognose.

Das Unternehmen betonte jedoch, dass die Bruttogewinnmarge der ersten ausgelieferten Oceans positive 7,5 % betrug und der Nettoverlust für das Quartal im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfiel.

Der Nettoverlust von Fisker für das Quartal betrug 85,5 Millionen US-Dollar oder 25 Cent pro Aktie und lag damit unter den von Wall Street-Analysten erwarteten 28 Cent pro Aktie, so die Konsensschätzungen von Refinitiv.

Der Umsatz betrug lediglich 825.000 US-Dollar, da es Fisker aufgrund von Produktionsverzögerungen gelang, vor Quartalsende nur 11 Oceans an Kunden auszuliefern. Die Wall Street hatte einen Umsatz von 159,3 Millionen US-Dollar erwartet, aber CNBC vergleicht die gemeldeten Einnahmen nicht mit den Prognosen, da die Berichterstattung der Analysten gering ist.

Vor einem Jahr meldete Fisker einen Nettoverlust von 106 Millionen US-Dollar oder 36 Cent pro Aktie und einen Umsatz von etwa 10.000 US-Dollar.

Fisker verfügte zum 30. Juni über 521,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln, gegenüber 652,5 Millionen US-Dollar zum 31. März. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen nahm im Juli weitere 300 Millionen US-Dollar über eine Wandelschuldverschreibung auf.

Fisker gab kein Update zur Anzahl der Reservierungen für den Ocean und seine kommenden Modelle bekannt. Als das Unternehmen im Mai seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte, lagen etwa 65.000 Reservierungen für das Ocean vor. Fiskers nächstes Modell, ein kostengünstiges Elektrofahrzeug namens Pear, soll 2025 in einem Foxconn-Werk in Ohio in Produktion gehen.

Fisker stellte am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Kalifornien drei kommende batterieelektrische Modelle vor: The Pear, ein Kleinwagen, der voraussichtlich bei etwa 30.000 US-Dollar erhältlich sein wird, wenn er Mitte 2025 auf den Markt kommt; ein High-End-Luxussportwagen namens Ronin mit einem voraussichtlichen Preis von 385.000 US-Dollar; und ein neuer Pickup namens Alaska, der auf einer erweiterten Version der Ocean-Plattform basiert und 2025 mit einem Startpreis von knapp über 45.000 US-Dollar erhältlich sein soll.

Fisker hatte zuvor „Pear and Ronin“ angekündigt, doch „Alaska“ wurde am Donnerstag zum ersten Mal gezeigt. Fisker nimmt jetzt Reservierungen für alle drei kommenden Modelle entgegen.

Das Unternehmen gab auch eine Vorschau auf ein neues Offroad-Paket für den Ocean namens Force E. Es wird voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Preise wurden nicht bekannt gegeben.