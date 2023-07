Geld für Fisch.

Bisher war das so: EU-Trawler fangen Sardinen, Thunfisch und Sardellen vor der marokkanischen Küste, und im Gegenzug zahlte die Union in den vergangenen vier Jahren insgesamt 208 Millionen Euro an Marokko.

Dieses Protokoll läuft jedoch am 17. Juli aus und es ist unklar, was danach passieren wird.

„Im Moment gibt es keine Verhandlungen zwischen der EU und Marokko über Fischereirechte“, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission gegenüber der DW. Er fügte hinzu, dass die EU und ihre marokkanischen Partner die letzten vier Jahre im Hinblick auf eine mögliche Erneuerung des Fischereiprotokolls evaluierten. Dies hänge jedoch von „den Umständen, Zwängen sowie wirtschaftlichen und geschäftlichen Faktoren“ ab.

Die Westsahara-Frage erschwert die Einigung

Diese „Umstände“ beziehen sich vermutlich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2021, das das EU-Marokko-Fischereiprotokoll vor der Küste der Westsahara für nichtig erklärte.

Marokko betrachtet die Westsahara als sein eigenes Territorium

Westsahara, eine ehemalige spanische Kolonie, wurde 1975 größtenteils von Marokko annektiert. Seitdem kämpft die Polisario-Front-Bewegung für die Unabhängigkeit des Territoriums. Da die EU für das am 18. Juli 2019 in Kraft getretene nachhaltige Fischereipartnerschaftsabkommen keine Zustimmung der Bevölkerung der Westsahara erhielt, hat der Europäische Gerichtshof das Protokoll für nichtig erklärt.

Die Europäische Kommission hat gegen dieses Urteil inzwischen Berufung eingelegt. Und obwohl EU-Schiffe noch bis Montag in marokkanischen Gewässern fischen dürfen, könnte dieses ausstehende Urteil ein Grund dafür sein, dass die EU und Marokko derzeit keine Verlängerung des Abkommens planen.

Lorena Stella Martini, Marokko-Analystin beim European Council on Foreign Relations in Rom, erwartet, dass der EuGH bis Ende des Jahres eine endgültige Entscheidung treffen wird.

Martini sagte, die Westsahara-Frage könne weitreichende Auswirkungen haben, die weit über die Fischerei hinausgehen. „All dies kann Auswirkungen auf andere Bereiche der Beziehungen zwischen der EU und Marokko haben“, sagte sie der DW. Abhängig vom endgültigen EuGH-Urteil wird sich zeigen, ob sich EU-Verträge mit Marokko zu Agrar- oder Wirtschaftsfragen generell auf die Westsahara beziehen oder nicht.

Schließlich betrachtet Marokko die Westsahara als Teil seines eigenen Landes.

Rabat sucht nach vorteilhafteren Partnerschaften

Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita wies letzte Woche auf einen weiteren Grund für die Nichtverlängerung des Fischereiprotokolls hin. In einer offensichtlichen Auseinandersetzung mit der EU sagte er, sein Land wolle Partnerschaften mit einem klareren Mehrwert und nicht einfache Abkommen, die es ausländischen Trawlern erlauben, in marokkanischen Gewässern zu fischen, eine Gebühr zu zahlen und dann auszulaufen.

„Es ist offensichtlich, warum die marokkanische Seite diese Worte wählt“, sagte Jacob Kirkegaard, Senior Fellow im Brüsseler Büro des Think Tanks German Marshall Fund. Die Beziehungen zwischen Marokko und der EU hätten sich in den letzten Monaten rapide verschlechtert, fügte er hinzu, insbesondere nachdem das Europäische Parlament Anfang des Jahres die Menschenrechtssituation in Marokko verurteilt hatte.

EU und Marokko unterzeichnen Fischereiabkommen (2018)

„Sie fühlten sich isoliert, insbesondere weil Algerien nicht erwähnt wurde“, sagte Kirkegaard. EU-Gesetzgeber hatten Marokko wegen Menschenrechtsfragen zurechtgewiesen, schwiegen jedoch zu seinem östlichen Nachbarn Algerien, einem wichtigen Gaslieferanten für mehrere EU-Staaten. Seit Jahrzehnten liegen Marokko und Algerien im Streit, weil Algerien die Bewegung der Polisario-Front in der Westsahara unterstützt.

Die Wut Marokkos über diese Situation könnte bedeuten, dass es einer Verlängerung des Fischereiprotokolls nur dann zustimmen wird, wenn die EU entgegenkommender ist, sagte Kirkegaard. Langfristig, fügte er hinzu, würde dies bedeuten, die marokkanische Souveränität über die Westsahara anzuerkennen. Spanien beispielsweise habe den Anspruch Marokkos auf die Region bereits akzeptiert, sagte er.

Die meisten EU-Boote, die in der Nähe von Marokko fischen, kommen aus Spanien

Von allen EU-Mitgliedstaaten wird Spanien vom Auslaufen des Fischereiprotokolls besonders hart betroffen sein. Denn die meisten der 128 EU-Trawler, die in marokkanischen Gewässern fischen, fahren unter spanischer Flagge, nur wenige fahren unter deutscher, französischer oder niederländischer Flagge.

Nach Angaben der Europäischen Kommission erhalten die Betroffenen des ausgelaufenen Protokolls nur bis Ende 2023 eine finanzielle Entschädigung. Da Spanien aber bis Ende Dezember die EU-Ratspräsidentschaft innehat, könnte die Erneuerung des Fischereiprotokolls durchaus ganz oben auf der Tagesordnung stehen .

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.