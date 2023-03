New York

CNN

—



Het vertrouwen van Wall Street in regionale banken bleef maandag wankel, ondanks noodmaatregelen van de regering-Biden om deposito’s van klanten te beschermen.

De aandelen van First Republic daalden met meer dan 60% en werden kort stopgezet vanwege volatiliteit. De aandelen van Western Alliance Bancorp daalden ook met 60% en PacWest Bancorp daalde met meer dan 34%.

Het exchange-traded fund SPDR S&P Regional Banking daalde 11%.

De onrust voor bankaandelen van maandag komt voort uit de ineenstorting van Silicon Valley Bank op vrijdag, die vorige week losbarstte toen klanten in paniek raakten en hun deposito’s opeisten.

In plaats van de bank te redden, zeiden de regering-Biden en de federale toezichthouders zondagavond dat ze de deposito’s van klanten zouden backstoppen – zelfs degenen die niet verzekerd waren. Dezelfde bescherming zou gelden voor klanten van Signature, een regionale geldschieter in New York die failliet ging toen spaarders blijkbaar geschrokken waren van de ondergang van de SVB.

Door alle deposito’s te garanderen – zelfs het onverzekerde geld dat klanten bij de failliete banken bewaarde – probeerde de regering meer bankruns te voorkomen en bedrijven die grote bedragen bij de banken hadden gestort, te helpen hun loonadministratie te blijven doen en hun activiteiten te financieren.

De Fed zal ook extra financiering beschikbaar stellen voor in aanmerking komende financiële instellingen om runs op vergelijkbare banken in de toekomst te voorkomen.

Ondanks die noodmaatregelen om een ​​crisis zoals in 2008 te voorkomen, verkochten beleggers aandelen van regionale banken waarvan werd aangenomen dat ze een vergelijkbaar risicopotentieel hadden.

“Het is een goede zaak dat we de backstop hebben, en het is een goede zaak dat de deposanten werden beschermd”, zegt Mike O’Rourke, hoofdmarktstrateeg bij Jones Trading. “Maar het verandert niets aan het feit dat er nog steeds problemen zijn – je koopt gewoon tijd om de problemen op een betere manier op te lossen.”

De tussenkomst van de regering-Biden en de Fed komt niet neer op een reddingsoperatie in 2008-stijl, wat betekent dat investeerders in de aandelen en obligaties van de banken niet zullen worden beschermd.

O’Rourke zei dat hij zich geen zorgen maakt over de gezondheid van het banksysteem.

“Het is een risico voor een vertrouwenscrisis”, zei hij. “Als we de komende 24, 48 uur doorkomen zonder dat de toezichthouders nog meer banken hoeven te sluiten, zou het goed moeten komen.”

First Republic somt $ 213 miljard aan activa op. De geldschieter nam in het weekend contact op met klanten om hen gerust te stellen.

“In het licht van recente gebeurtenissen in de branche hebben de afgelopen dagen voor onzekerheid op de financiële markten gezorgd”, zeiden senior executives van First Republic in een e-mail aan klanten die door CNN werden bekeken. “We willen even de tijd nemen om de veiligheid en stabiliteit van First Republic te versterken, weerspiegeld in de aanhoudende kracht van ons kapitaal, onze liquiditeit en onze activiteiten.”

— Matt Egan van CNN droeg bij aan rapportage.