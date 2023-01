First Nations-Gruppen sind verärgert über den Ausschluss von Gesprächen über die Finanzierung des Gesundheitswesens

Gruppen der First Nations kritisieren ihren Ausschluss von einem bevorstehenden Treffen zwischen Bundes-, Provinz- und Territorialregierungen, das darauf abzielt, eine Finanzierungsvereinbarung zur Verbesserung des maroden Gesundheitssystems des Landes zu erzielen.

Die Föderation der souveränen indigenen Nationen (FSIN) in Saskatchewan sagte in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, dass sowohl sie als auch die Nationalversammlung der First Nations (AFN) über die Brüskierung „bestürzt“ seien.

„Unsere Leute und ihre Regierung waren hier, bevor die Provinzgrenzen überhaupt gebildet wurden“, sagte FSIN-Chef Bobby Cameron in der Pressemitteilung.

„Es gibt keine Versöhnung für First Nations, wenn wir weiterhin von diesen entscheidenden Diskussionen und Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind.“

Trudeau gab diese Woche bekannt, dass er plant, nächsten Monat ein erstes Ministertreffen in Ottawa auszurichten, um zu versuchen, eine mit Spannung erwartete Einigung zu erzielen. An Treffen der ersten Minister unter Trudeaus Liberalen nahmen zuvor indigene Führer teil.

Die Gesundheitsversorgung in indigenen Gemeinschaften ist rechtlich komplex, und die Bundesregierung hat versprochen, indigene Gesundheitsgesetze einzuführen, obwohl unklar bleibt, wann.

Die FSIN, die sich für 74 First Nations einsetzt, sagte, die Provinzregierungen nutzen die Bevölkerung der First Nations, um die Finanzierung zu sichern, und dennoch erleben die First Nations immer noch Rassismus und unzureichende Versorgung im Gesundheitswesen.

„Unsere Leute haben nicht den gleichen Zugang zu Dienstleistungen und Pflege wie Nicht-First Nations. Wir erwarten und fordern, dass wir von Anfang bis Ende bei jedem Schritt am Tisch sitzen“, sagte Cameron in der Pressemitteilung.

Die AFN antwortete nicht auf die Frage, ob sie der Erklärung des Verbandes noch etwas hinzuzufügen hätte.

Die Ministerpräsidenten haben die Regierung von Premierminister Justin Trudeau um eine milliardenschwere Erhöhung der Barzahlungen von Ottawa an die Provinzen für die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen um bis zu 35 Prozent gebeten.

Auf die Bitte, auf die Freilassung des Verbands zu reagieren, verwies das Büro des Premierministers die Anfrage an Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos, dessen Büro eine Erklärung abgab.

„Indigene Völker stehen vor einzigartigen Herausforderungen, wenn es darum geht, einen fairen und gerechten Zugang zu qualitativ hochwertigen und kulturell sicheren Gesundheitsdiensten zu haben, und wir müssen weiterhin partnerschaftlich mit First Nations, Inuit und Métis zusammenarbeiten, um diese Lücken angemessen zu schließen“, heißt es in der Erklärung sagte.

In der Erklärung heißt es, dass die Bundesregierung regelmäßig mit indigenen Gemeinschaften zu einer Reihe von Themen zusammenarbeitet und Millionen in kulturell sensible, von Indigenen geführte Gesundheitsinitiativen investiert hat.

Es wurde nicht gesagt, ob indigene Führer in die Gespräche einbezogen werden.