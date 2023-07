Fort St. John. Als James Bergen mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug auf die lodernden Flammen zuspringt, hat er keine Angst. Vielmehr ist es eine Art Ansturm, den er, wie er sagt, erlebt, einen Adrenalinschub, weil er nicht genau weiß, was ihn unten erwartet. Bergen ist einer der Rauchspringer und Feuerspringer, die bei der Bekämpfung der Waldbrände helfen, die Kanada dieses Jahr so ​​hart heimsuchen.

Ein Aufruf zum Handeln kann bedeuten, über eine Wiese zu springen und zu gehen, auf der ein einzelner Baum brennt. „Am nächsten Tag gehst du an ein Feuer und es ist ein riesiges, brüllendes Tier, das eine Gemeinde bedroht“, sagt Bergen, ein kräftiger 46-Jähriger mit ergrauenden Stoppeln. „Die Vorfreude auf das, was einen erwartet, ein Unbekanntes, jedes Mal, wenn man ins Flugzeug steigt – das ist es, was mich immer noch reizt.“

Nur eine kanadische Provinz verwendet Smokejumpers

In Kanada gibt es mehr als 900 Waldbrände und die Feuersaison ist so heftig, dass der Rauch manchmal bis in die Vereinigten Staaten oder sogar bis nach Europa im Osten vordringt. Aber nur eine Provinz, British Columbia, setzt Smokejumpers zur Brandbekämpfung ein.

Ein Waldbrand nördlich von Fort St. John, British Columbia. © Quelle: AP Photo/Noah Berger

Kanadas Provinzen organisieren ihre eigenen Ressourcen zur Brandbekämpfung und nutzen Hubschrauber, um Feuerwehrleute in entlegene Gebiete zu transportieren – oder Flugzeuge, um Menschen und Ausrüstung zu Stützpunkten zu befördern. British Columbia auch. Aber Bergen – in seinem Hauptberuf als Waldbrandmanagementbeauftragter in der Brandzone von Fort St. John tätig – verweist auf die Größe und Bevölkerung der Provinz sowie die riesige Holzindustrie als Gründe dafür, weiterhin an einem Smokejumper-Programm festzuhalten – – auch wenn es viel Geld kostet und Erfahrung erfordert.

Die Ausrüstung wiegt zwischen 32 und 41 Kilo

Smokejumper, die von Flugzeugen aus einer Höhe von 1.500 bis 3.000 Fuß abgeworfen werden, können besonders nützlich sein, wenn in abgelegenen Gebieten Brände wüten oder Ressourcen schnell von einem Ort zum anderen transportiert werden müssen. „Der große Wert liegt in Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlast“, sagt Bergen. Ein Vorteil ist auch, dass Flugzeuge mehr Feuerwehrleute auf einen Schlag zum Einsatzort befördern können als Hubschrauber. Beispielsweise transportiert die modifizierte DC-3, eine der Maschinen, die in der Fort-St.-John-Zone in Bergen eingesetzt werden, bis zu 13 Feuerspringer und zwei Unterstützungsbeobachter gleichzeitig.

Die Ausrüstung eines einzelnen Springers kann laut Bergen etwa 12.000 US-Dollar kosten. Die Feuerspringer benötigen eine Ausrüstung, die sie davor schützt, von Ästen aufgespießt zu werden; Sie können sich von Bäumen abseilen, wenn sie dort hängen bleiben, und auf dem Wasser schwimmen, wenn sie in einem See oder Fluss landen. Kevlar-Anzüge schützen sie vor scharfen Gegenständen und starker Feuerhitze, Helme sind mit einem Netz-Gesichtsschutz ausgestattet. Viele Rauchspringer sind zusätzlich mit Hockey-Pads oder Motocross-Ausrüstung geschützt. Alles zusammen wiegt 32 bis 41 Kilo.

Ein beladenes Flugzeug für die Feuerspringer. © Quelle: AP Photo/Noah Berger

„Es gibt ganz besondere Menschen, die das tun wollen“

Wenn die Feuerspringer keinen Zugang zu Wasser haben, um die Flammen zu bekämpfen, schaffen sie Brandschneisen, indem sie Bäume fällen, Büsche fällen und Gräben ausheben. Das Flugzeug transportiert neben 1830 Metern Schläuchen und vier schweren Pumpen auch Kettensägen und diverse Handwerkzeuge für jedermann, wie Bergen beschreibt. All dies wird separat gelöscht. Als das Flugzeug über dem Brandort landet, beurteilen die Smokejumers die Lage und entwerfen einen Plan. Dann ist es Zeit zu springen. „Es können drei oder vier, eine Crew oder alle 13 Springer sein“, sagt Bergen.

Sie alle verfügen über Kenntnisse in der Waldbrandbekämpfung, mindestens zwei Jahre Erfahrung, häufiger jedoch sechs oder sieben Jahre, bevor sie zum Smokejumper werden. Allerdings braucht es mehr als nur Erfahrung. Nicht jeder möchte aus dem Flugzeug springen, wie Bergen sagt. „Im Allgemeinen sind es Menschen mit einer Leidenschaft für die Waldbrandbekämpfung. Es gibt ganz besondere Menschen, die das tun wollen.“ Einige sind mutig und extrem fit, andere sind eher normale Menschen. Viele hätten im College mit dem Feuerwehrmann angefangen, um im Sommer etwas Geld zu verdienen, hätten sich dann in die Arbeit verliebt und sich schließlich dafür entschieden, Rauchspringer zu werden.

„Es ist auf jeden Fall ein Job, der jung hält“

Insgesamt gibt es in der Provinz 67 Feuerwehrleute. Doch derzeit sind 120 in der Region im Einsatz: US-Behörden, die auch Rauchspringer haben, haben Verstärkung nach British Columbia geschickt.

Dan Frittenberg, einer der Springer in der Zone von Fort St. John, begann 2005 mit der Brandbekämpfung und wurde drei Jahre später Rauchspringer. Vor wenigen Wochen absolvierte er seinen 100. Sprung – ein neuer kanadischer Rekord. „Ich war schon immer abenteuerlustig“, sagt der 41-Jährige. „Aber der Grund, warum ich es mache, ist meine Liebe zur freien Natur, die Arbeit mit den Menschen, die dieses Programm anzieht, und auch die Herausforderung, mich selbst herauszufordern. Ich denke, es ist definitiv ein Job, der einen jung hält.“

Frittenberg sagt, es habe eine Weile gedauert, die Feinheiten des Springens zu erlernen, aber im Laufe der Jahre habe er sich immer wohler in seiner Haut gefühlt. „Aber dieses Gefühl (der Nervosität) verschwindet einfach nie aus der Magengrube“, sagt er. „Ich denke, das ist eine gute Sache, denn es hält einen in Form.“

