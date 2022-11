Finnland klärt Haltung zu Atomwaffen — RT World News

Helsinki habe keine Pläne, nach dem formellen NATO-Beitritt Atomsprengköpfe zu beherbergen, sagte der Präsident

Finnland beabsichtige nicht, Atomwaffen auf seinem Territorium zu stationieren, nachdem es NATO-Mitglied geworden sei, sagte Präsident Sauli Niinisto am Montag und fügte hinzu, dass Helsinki solche Angebote bisher nicht erhalten habe. Seine Erklärung kommt, nachdem sich die finnische Premierministerin Sanna Marin geweigert hatte, Atomwaffen in der Zukunft auszuschliessen.

Bei der Eröffnung eines von der National Defense Training Association organisierten Kurses beschrieb Niinisto die jüngsten Gespräche über Atomwaffen, die landesweit aufgeflammt sind, als „eine gefährliche Entwicklung“

„Lassen Sie mich jetzt klar sagen: Obwohl wir keine Beschränkungen für unsere NATO-Mitgliedschaft definieren, hat Finnland keinerlei Absicht, Atomwaffen auf seinem Territorium zu stationieren.“ betonte er und fügte hinzu, dass es solche gab „keine Anzeichen“ jedes Landes, das mit einem solchen Vorschlag an Helsinki herantritt.

Gleichzeitig stellte Niinisto fest, dass Nuklearwaffen ein Eckpfeiler der Abschreckung der NATO seien, die eher der Prävention als dem Selbstzweck dienten. Er erklärte auch, dass es unmöglich ist, in einem Atomkrieg zu gewinnen, und man sollte niemals gegen einen kämpfen.

Auf die Frage, wann Finnland offiziell der NATO beitreten könne, sagte er, die Situation sehe etwas besser aus als vor ein paar Wochen, sei aber nicht konkreter und sagte, sein Land werde vollwertiges Mitglied „innerhalb einer angemessenen Frist.“









Er merkte auch an, dass Türkiye zwar zögere, Schwedens und Finnlands Beitrittsgesuche zu ratifizieren, Ankaras Kritik aber mehr mit Stockholms Aktionen zu tun habe als mit denen von Helsinki. Letzten Monat sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ankara sei bereit, Finnlands NATO-Beitritt zu genehmigen, sei aber nicht bereit, dasselbe für Schweden zu tun.

Allerdings sagte Erdogan „Finnland ist kein Land, in dem sich Terroristen frei bewegen“ während Schweden ist „Ein Ort, an dem der Terror weit verbreitet ist“ offenbar unter Bezugnahme auf die Präsenz kurdischer Gruppen, die in Türkiye verboten sind.

Niinisto äußerte sich auch zum Ukraine-Konflikt und stellte fest, dass ein Ende der Feindseligkeiten nicht in Sicht sei, da keine Partei Kompromisse eingehen wolle. Während er die Militäroperation Russlands anprangerte, begrüßte der finnische Präsident die Versuche mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs, die Kontakte zu Moskau aufrechtzuerhalten.

„Das zielt auf nichts anderes ab, als das Töten zu stoppen. Ich denke, es ist ein würdiges Ziel“, stellte Niinisto fest.

Seine Äußerungen kommen, nachdem die finnische Premierministerin Sanna Marin letzten Monat davor gewarnt hatte, dass die NATO dauerhafte Stützpunkte errichten oder Atomwaffen auf dem Territorium der Nation stationieren könnte, sobald sie dem Bündnis beitritt. Gleichzeitig bezeichnete sie ein solches Szenario als unwahrscheinlich.