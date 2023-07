Finnlands Vizepremierministerin Riikka Purra sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt, weil sie 2008 in Online-Blogbeiträgen rassistische Kommentare abgegeben hat.

Purra – von der rechtspopulistischen Finns Party – wurde beschuldigt, geschrieben zu haben: „Ist irgendjemand bereit, auf Bettler zu spucken …?“ sowie die Verwendung rassistischer Beleidigungen, die in der Vergangenheit zur Erniedrigung schwarzer Menschen eingesetzt wurden. Die rassistischen Kommentare wurden unter dem Akronym „riikka“ im Gästebuch des Online-Blogs Scripta des ehemaligen Finnen-Parteichefs Jussi Halla-aho veröffentlicht.

Die Finns Party trat letzten Monat in einer Koalition mit der konservativen National Coalition Party, die die Wahlen im April knapp gewann, in die Regierung ein.

Laut finnischen Medien handelt es sich nach einer Online-Detektivarbeit rund um die Beiträge um Purra, den „Riikka“ aus dem Scripta-Blog, der auch Finnlands neuer Finanzminister ist. Halla-aho war auch dafür bekannt, seine einwanderungsfeindliche Ideologie auf seinem Blog zu veröffentlichen und ist heute Sprecher des finnischen Parlaments.

„Ich habe mich auf eine Weise ausgedrückt, die ich heute nicht akzeptieren würde“, schrieb Purra weiter Twitter Am Montagabend leugnete sie die rassistischen Äußerungen nicht.

Allerdings ließ Purra auf ihrem eigenen Blog keinerlei Anzeichen erkennen, dass sie über ihre Position in der finnischen Regierung nachdenken würde. „Es würde mir nicht in den Sinn kommen, zurückzutreten oder zu bereuen, was ich vor Jahren und Jahrzehnten getan und gesagt habe“, sagte sie.

Riikka wurde von Antti Lindtman, dem Vorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten, scharf kritisiert. auf Twitter am Dienstagmorgen. „Wenn die stellvertretende Premierministerin sagt, dass es ihr nie in den Sinn kommen würde, aufgrund früherer Schreiben zurückzutreten, stellt sich die Frage, welche Politik die Regierung in Bezug auf Hassreden und Rassismus verfolgt“, sagte er.

Vor zwei Wochen trat der damalige finnische Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila zurück, nachdem er historische Anspielungen auf die Nazis gemacht hatte.

Bisher hat Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo zum Purra-Skandal geschwiegen – und die Folgen für die embryonale Koalitionsregierung bleiben unklar.