Finneas reagiert auf Billie Eilishs Beziehung zu Jesse Rutherford

Finneas will nur Billie Eilish glücklicher denn je zu sein.

Nur wenige Wochen nachdem die „Bad Guy“-Sängerin ihre Romanze mit dem Musiker geschlossen hatte Jess Rutheford Offizieller des roten Teppichs, drückt ihr älterer Bruder seine Unterstützung aus.

„Hör zu, solange sie glücklich ist“, sagte er zu E! Neuigkeiten bei a GQ Veranstaltung für die Ausgabe „Männer des Jahres“ am 17. November: „Ich bin glücklich.“

Die Kommentare der „Love Is Pain“-Sängerin kommen zwei Wochen nach Billie und Die Nachbarschaft Die Sängerin gab am 5. November ihr Debüt auf dem roten Teppich bei der 11. jährlichen LACMA Art + Film Gala im Los Angeles County Museum of Art und trug dazu passende Designer-Pyjamas.

Für die Veranstaltung trug die „Happier Than Ever“-Sängerin ein bauchfreies Top und einen langen Rock mit spitzenbesetztem Schlitz. Sie kombinierte die Kleidung mit einer bodenlangen Robe, Plateau-Slides, transparenten Handschuhen und einer Augenmaske auf dem Kopf, die alle mit dem Gucci-Logo monogrammiert waren. Jesse ergänzte ihren Look perfekt, indem sie ein seidiges Loungewear-Set trug, das ein passendes Hemd und eine Hose mit Knöpfen umfasste, und vervollständigte den Look mit einem Paar Gucci-Slippern.