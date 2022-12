Finn Wolfhard Interview über die Zusammenarbeit mit Guillermo Del Toro (Exklusiv) – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Netflix

Fin Wolfhard Schritte in die Welt der Guillermo del Toro als die Stimme von Candlewick in der Oscar-prämierten Filmemacher-Version von Pinocchiodas am 9. Dezember auf Netflix verfügbar sein wird. HollywoodLife sprach EXKLUSIV mit dem Schauspieler über seine Erfahrungen mit einem der besten Regisseure Hollywoods.

„Es war so unglaublich. Ich bin sicher, jeder wird das sagen, weil er wahrscheinlich einer der großen lebenden Filmemacher ist“, sagte Finn HollywoodLife bei der Premiere des Films in New York City am 6. Dezember. „Ich schätze jeden einzelnen Moment, den ich mit ihm habe. Er ist so eine erstaunliche, freundliche, zärtliche Person.“

Auch Finn will mit gerade mal 19 Jahren auf den Regiestuhl. Das Fremde Dinge Stern, zusammen mit Billy BrykEr wird bei der Horrorkomödie Regie führen und das Drehbuch schreiben Hölle eines Sommers. HollywoodLife fragte den Schauspieler, ob er mit Guillermo über Regietipps gesprochen habe.

„Ich frage ihn einfach ein paar Sachen. Ich habe noch nicht wirklich an der Oberfläche gekratzt, weil ich ihn nicht stören will. Ich habe mit dem Filmemachen angefangen, weil ich alte Horror- und Gore-Filme gemacht habe, und er ist der König, wenn es darum geht, Horror-Zeug zu besitzen und Horrorfilme zu machen, also ist es ziemlich erstaunlich, einfach mit ihm über Sachen reden zu können. Seine Geschichten sind unglaublich“, sagte Finn.

Guillermo und Stop-Motion-Legende Markus Gustafson haben sich als Regisseure für diese Neuinterpretation des Klassikers zusammengetan Carlo Collodi Geschichte. Gregor Mann spricht die Rolle von Pinocchio, dem sagenumwobenen Holzjungen, der sich auf ein verzaubertes Abenteuer begibt, das Welten überschreitet und die lebensspendende Kraft der Liebe offenbart. Der Film enthält auch die Stimmen von Cate Blanchett, Christoph Walz, Gorman verbrennenund mehr.

Nach Abschluss Hölle eines SommersFinn und der Rest der Fremde Dinge Die Besetzung wird zusammenkommen, um die fünfte und letzte Staffel der Serie zu filmen. Die Produktion soll 2023 anlaufen. Es wird erwartet, dass Finn auch die Rolle des Trevor in der Serie übernehmen wird Ghostbusters: Leben nach dem Tod Folge.

