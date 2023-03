Finland heeft zijn positie als land met de gelukkigste bevolking voor het zesde jaar op rij behouden, volgens het World Happiness Report dat maandag is gepubliceerd.

Het rapport, dat is samengesteld door wetenschappers in de VS en gebaseerd is op enquêtes van het Gallup Institute, vraagt ​​een nationaal representatieve steekproef van mensen hoe tevreden ze zijn met hun leven.

Samen met de Finnen vormden Denemarken en IJsland de top drie van gelukkige landen.

Israël is dit jaar vijf plaatsen gestegen en staat nu op de vierde plaats, met Nederland op de vijfde plaats. Andere landen in de top tien zijn Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Luxemburg en Nieuw-Zeeland.

Duitsland zakte echter twee plaatsen van vorig jaar naar de 16e plaats.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk staan ​​respectievelijk op de 15e, 19e en 21e plaats.

Ondertussen bleven Afghanistan en Libanon de twee ongelukkigste landen in het onderzoek.

Het rapport benadrukte dat significante verschillen in landenrangschikkingen voor levensevaluaties alleen aan de uitersten te zien waren, zoals in het geval van Finland bovenaan en Afghanistan en Libanon onderaan.

Iedereen heeft recht op fundamentele mensenrechten

Het rapport identificeerde factoren die bijdragen aan het ondersteunen van levensevaluaties, waaronder “inkomen, gezondheid, iemand hebben om op te rekenen, een gevoel van vrijheid hebben om belangrijke levensbeslissingen te nemen, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie.”

Geestelijke gezondheid werd benadrukt als een belangrijk onderdeel van subjectief welzijn en “een risicofactor voor toekomstige lichamelijke gezondheid en een lang leven”.

Het rapport benadrukte dat iedereen zonder discriminatie recht heeft op fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op leven en vrijheid, vrijheid van slavernij en marteling, vrijheid van mening en meningsuiting, het recht op werk en onderwijs.

In juli 2012 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 20 maart uit tot Internationale Dag van het Geluk, wat het idee promoot dat “het najagen van geluk een fundamenteel menselijk doel is”.

