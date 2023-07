Drei Jugendliche starben durch Ecstasy-Konsum in nur einer Woche. Eine von ihnen ist Finja, die nach der Einnahme einer „Blue Punisher“-Pille starb. Nun wenden sich Finjas Eltern erstmals an die Öffentlichkeit – mit einer eindringlichen Warnung.

Eine angebliche Partydroge Ekstase verbinden viele mit Großstädten wie Berlin, Hamburg, München. Doch seit Montag dieser Woche wird die chemische Droge mit einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung gebracht. In Altentreptow starb am Montag die 13-jährige Finja an einer hochdosierten Ecstasy-Pille namens „Blue Punisher“. Jetzt gehen ihre Eltern erstmals an die Öffentlichkeit und sind sich sicher: „Finja hat die Pille nicht freiwillig genommen.“

Im Interview mit „stern TV am Sonntag“ berichten Finjas Eltern von den letzten Tagen ihrer Tochter. Erst kurz vor ihrem eigenen Tod sah Finja, wie eine Freundin zusammenbrach. Sie hatte Anfälle und Atemnot und wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache: Drogenkonsum.

Eltern warnen vor bunten Pillen und Drogen wie Ecstasy



Finja sei daraufhin panisch zu ihrer Familie gekommen und habe ihr davon erzählt, heißt es im Gespräch. Gemeinsam verarbeiteten sie den Vorfall und beide Eltern warnten ihre 13-jährige Tochter vor den Suchtmitteln. Die Eltern sagen, sie habe Todesangst gehabt. Deshalb seien sie auch davon überzeugt, dass Finja die Pille wohl nicht freiwillig eingenommen habe, berichten sie bei „stern TV am“. Sonntag„: „Definitiv hat sie es nicht freiwillig getan.“

Besonders tragisch: Finja und ihre Freundin sind derzeit nicht die einzigen Jugendlichen, die durch Ecstasy geschädigt wurden, auch wenn nicht jeder Fall tödlich endete. Zwei weitere Teenager aus Neubrandenburg, Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren, wurden diese Woche nach dem Konsum der Droge ins Krankenhaus eingeliefert, inzwischen aber wieder entlassen. Am Freitag war auch das Tod eines 18-Jährigen in Sachsen-Anhalt, vermutlich ebenfalls durch Ecstasy. Und am vergangenen Wochenende starb auch ein 15-Jähriger an einer Überdosis chemischer Drogen.

Es ist noch nicht klar, ob alle Betroffenen zuvor „Blue Punisher“ konsumiert hatten. Doch die vielen Fälle innerhalb weniger Tage zeigen die Gefährlichkeit des chemischen Arzneimittels. Deshalb wenden sich Finjas Eltern mit einem emotionalen Appell an andere in der Serie Kinder und Jugendliche: „Nehmen Sie keine farbigen Pillen! Wenn Ihnen etwas angeboten wird, nehmen Sie es nicht an! Gehen Sie weg, rufen Sie die Polizei! Es darf nicht noch einmal passieren, dass jemand wegen diesem Zeug stirbt.“

