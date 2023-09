Glaube am besten Das 1975 sind bei weitem nicht in der Nähe 1989.

Während die Fans die Tage bis zur Veröffentlichung von herunterzählen Taylor Swift’s neuestes neu aufgenommenes Album, 1989 (Taylors Version)das nächsten Monat erscheint, klärte ihr Sprecher darüber auf, ob es sich um die Ex der Sängerin handelte Matty Healy und seine Band würde einen Cameo-Auftritt bei dem Projekt machen.

Ihr Vertreter sagte gegenüber Billboard am 14. September in einer Erklärung: „Weder Matty Healy noch (The) 1975 sind auf diesem Album.“

Berichte über Taylors aufkeimende Romanze mit dem Frontmann von 1975 tauchten erstmals auf, nachdem sich der „Cruel Summer“-Sänger von seinem sechsjährigen Freund getrennt hatte Joe Alwyn Im April.

Die Dating-Spekulationen wurden weiter angeheizt, als Matty bei Taylor’s Eras Tour-Konzerten in Nashville und Philadelphia gesehen wurde. Im selben Monat wurden sie Händchen haltend bei einem Doppeldate mit ihr fotografiert Jack Antonoff und jetzt-Frau Margaret Qualley im Casa Cipriani in New York City.

Es scheint jedoch, dass ihre Liebesgeschichte Anfang Juni vorbei war. Tatsächlich wurde der Musiker nur wenige Monate später mit seiner Ex in Los Angeles gesichtet Meredith Mickelsonvon dem er sich kurz vor seiner stürmischen Romanze mit Taylor trennte.