Finanzreserven der Krankenkassen weiterhin bei 16 Milliarden Euro

Nach den vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2014 standen Einnahmen von rund 152,6 Milliarden Euro Ausgaben von rund 153,3 Milliarden Euro gegenüber. Die Differenz von 763 Millionen Euro ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Krankenkassen ihre Versicherten durch Prämien und freiwillige Leistungen an ihren hohen finanziellen Reserven beteiligten. In den ersten drei Quartalen 2014 wurden für freiwillige gesetzliche Leistungen (z. B. Osteopathie oder professionelle Zahnreinigung) in Höhe von 197 Millionen Euro Aufwendungen für Beitragszahlungen an Krankenversicherte in Höhe von 553 Millionen Euro geleistet. Ohne diese Sondereinflüsse erzielte die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im 1.-3. Quartal 2014 mit einem Emissionsvolumen von 153,3 Milliarden Euro ein nahezu ausgeglichenes Finanzergebnis.

Eine differenzierte Betrachtung nach Krankenkassentyp zeigt eine andere Entwicklung: In den ersten drei Quartalen 2014 erzielte jede zweite Krankenkasse ein Plus. Die AOKen erzielten einen Überschuss von rund 349 Millionen Euro. Bei den Ersatzkassen hingegen überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um rund 833 Millionen Euro; 257 Millionen Euro für die Betriebskrankenkassen und 147 Millionen Euro für die Innungskrankenkassen. Dieser Ausgabenüberhang lässt sich zu einem großen Teil durch Prämienzahlungen erklären, die die Krankenkassen an ihre Mitglieder geleistet haben.