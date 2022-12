Finanzministertreffen: Ungarn blockiert EU-Hilfen für die Ukraine

Stand: 06.12.2022 17:08

Ungarn hat 18 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Ukraine blockiert. Beim Treffen der EU-Finanzminister wurde die Entscheidung über das Einfrieren der Milliardenhilfe für die Regierung in Budapest vertagt.

Die EU-Finanzminister konnten sich nicht auf die Zahlung von 18 Milliarden Euro zusätzlicher Hilfe für die Ukraine einigen. Das Projekt scheiterte am ungarischen Veto: Finanzminister Mihaly Varga stimmte bei dem Treffen in Brüssel gegen die Freigabe der Mittel, die Einstimmigkeit erfordert.

Lindner: „Dafür ist Ungarn verantwortlich“

„Es ist bedauerlich, dass wir heute keine Entscheidung über die unverzichtbaren Finanzhilfen für die Ukraine getroffen haben“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner nach dem Treffen. „Dafür ist Ungarn zuständig“, betonte der FDP-Politiker. Die 26 anderen EU-Staaten müssten sich nun „schnellstmöglich einigen“, wie sie die Milliarden für Kiew bereitstellen könnten.

„Unser Ziel bleibt, Anfang Januar mit der Auszahlung der Hilfe für die Ukraine zu beginnen“, sagte der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura, dessen Land bis Ende des Jahres den EU-Vorsitz führen wird. Ihm zufolge suchen die EU-Staaten nun nach einer Alternativlösung ohne Ungarn.

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn sagte, Brüssel werde „alles tun“, um der Ukraine die 18 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kiew für das kommende Jahr zugesagt habe.

Entscheidung über Finanzstopp für Ungarn verschoben

Die Finanzminister haben bei ihrem Treffen auch eine Entscheidung darüber verschoben, ob EU-Finanzhilfen in Milliardenhöhe für Ungarn zurückgehalten werden sollen, weil das Land keine Rechtsstaatsreformen umsetzt. Viele Mitgliedsstaaten sehen in Ungarns Blockade der Hilfe für die Ukraine einen Versuch, die EU zur Freigabe der Gelder für Budapest zu zwingen.

Die EU-Kommission hatte unter anderem wegen massiver Probleme bei der Korruptionsbekämpfung in Ungarn eine Sperrung der Gelder empfohlen. Allerdings gibt es für eine solche Sanktion noch nicht die nötige Mehrheit unter den Mitgliedsstaaten. Vor allem osteuropäische Länder fürchten, wegen Problemen mit der Rechtsstaatlichkeit strafrechtlich verfolgt zu werden.

Der Ministerrat forderte die Kommission auf, in den nächsten Tagen eine neue Stellungnahme zu Ungarn abzugeben. Am Mittwoch will das ungarische Parlament die von Ministerpräsident Viktor Orban angekündigte erste Rechtsstaatsreform auf den Weg bringen.

„Hier darf es keinen Abschlag aus Opportunismus geben“, sagte Lindner. Die EU müsse „genau wissen, dass sich tatsächlich etwas Wesentliches geändert hat“. Seine niederländische Kollegin Sigrid Kaag forderte eine „harte Haltung“ gegenüber Orban.

Schirdewan: Die EU darf sich nicht erpressen lassen

Der Europaabgeordnete und Linksparteichef Martin Schirdewan warnte, die EU dürfe sich nicht von Rechtspopulisten „erpressen“ lassen.

Im April leitete die EU-Kommission erstmals ein Verfahren nach dem neuen Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn ein. Vergangene Woche hatte sie empfohlen, 7,5 Milliarden Euro EU-Gelder für das Land und 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Entwicklungsfonds für Budapest einzubehalten. Das Europäische Parlament befürchtet, dass diese Empfehlung nun verwässert werden könnte.