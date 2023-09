Finanzminister diskutieren über die Position des Leiters der Europäischen Investitionsbank

Stand: 15. September 2023 8:09 Uhr

Die Europäische Investitionsbank hat als Finanzier des Klimaschutzes und des Wiederaufbaus der Ukraine zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nun gibt es einen Führungswechsel – und sie könnte eine weibliche Chefin bekommen.

Nadia Calviño hat ein Heimspiel und das will sie nutzen: Die spanische Finanzministerin ist Gastgeberin des Treffens mit ihren EU-Kollegen im Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, sich weiter zu profilieren. Denn die Ministerrunde entscheidet über die Leitung der Europäischen Investitionsbank (EIB) – und Calviño will deren Präsident werden.

Ihrer Meinung nach ist die EIB eine sehr starke Institution, die noch stärker gemacht werden muss. Calviño sieht einen „Moment mit großen Herausforderungen, aber auch einer sehr inspirierenden Aufgabe“. Als ehemaliger Spitzenbeamter der Kommission kennt Calviño die EU-Politik bestens und gilt als hervorragend vernetzt.

Nadia Calviño nutzt den Heimvorteil – der spanische Finanzminister will Chef der Europäischen Investitionsbank werden.

Künftig mutiger Kredite vergeben?

Ihre schärfste Konkurrentin um den Posten als EIB-Chefin ist Margrete Vestager, ehemalige dänische Wirtschaftsministerin, jetzt stellvertretende Leiterin der Kommission für Wettbewerb, die derzeit bis zu ihrer Bewerbung beurlaubt ist. Vestager hat sich durch die Verhängung milliardenschwerer Bußgelder gegen mächtige IT-Konzerne wie Google und Apple einen Namen gemacht.

Zuletzt hatte sie jedoch keinen guten Lauf: Kartellverfahren scheiterten vor Gericht, und Frankreich bremste seinen Versuch, einen Amerikaner zum Chefökonomen seiner Generaldirektion zu ernennen. Wenn sie Chefin der EIB wird, will Vestager die Luxemburger Bank bei der Kreditvergabe schneller und risikoaverser machen.

Vom Wettbewerbskommissar zum Chef der Europäischen Investitionsbank? Margrete Vestager ist Calviños schärfste Konkurrentin.

Durch die Förderung soll privates Kapital mobilisiert werden

Doch die Chancen ihres Rivalen Calviño sind gestiegen, nachdem ein spanischer Kandidat im Rennen um einen weiteren Posten gescheitert ist. Es ging um die Leitung der europäischen Bankenaufsicht – Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch übernimmt. Die EU-Regierungen achten darauf, dass kein Mitgliedsstaat zu viel bekommt, wenn es um die Besetzung der Spitzenjobs in Europa geht.

Die EIB behauptet, der weltweit größte multilaterale Kreditgeber zu sein, und ihr Auftrag wächst weiter. Sie sind enorm: Der nachhaltige Umbau Europas und der Wiederaufbau der Ukraine kosten Hunderte Milliarden Euro. Die EIB sollte ihre Mittel nutzen, um ein Vielfaches an privatem Kapital zu mobilisieren.

Der scheidende Präsident Werner Hoyer hat die EIB zur Klimabank umgebaut: Im vergangenen Jahr vergab sie mehr als die Hälfte ihrer Kredite für Klimaschutz- und Energieprojekte. Seit der russischen Invasion im vergangenen Jahr hat die EIB der Ukraine rund 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, insbesondere für den Wiederaufbau wichtiger Infrastruktur.

Der Reformdruck steigt

Die Ministergruppe bespricht Personalfragen in Santiago de Compostela. Und sie argumentiert weiterhin über eine Reform der EU-Schuldenregeln, die wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine ausgesetzt sind. Viele halten die aktuellen Leitlinien für Haushaltsdefizite und Gesamtverschuldung für kompliziert und unpraktisch.

Gastgeber Calviño ist daher zuversichtlich: Was die Prioritäten und gemeinsamen Ziele der Reform angeht, liegen die 27 gar nicht so weit auseinander. Die Bundesregierung fordert weiterhin klare Vorgaben für alle EU-Staaten beim Schuldenabbau. Berlin will es nicht der EU-Kommission überlassen, mit den Regierungen einzeln über ihre Haushaltspläne zu verhandeln.

Frankreich hingegen lehnt automatische und allgemeingültige Anforderungen kategorisch ab. Dennoch zeigt sich der französische Finanzminister Bruno Le Maire überzeugt, dass Frankreich und Deutschland bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen können. Der Druck steigt. Denn wenn die 27 EU-Staaten dies nicht tun, gelten automatisch wieder die alten Regeln. Und das will eigentlich niemand.