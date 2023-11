Finanzergebnisse von Nintendo – November 2023

Nintendo hat gerade seine Finanzergebnisse für November 2023 veröffentlicht, die die ersten sechs Monate des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens umfassen. Wie üblich umfassen die neuesten Dokumente Switch-Verkäufe, Unternehmensdaten und mehr.

– Nettoumsatz in diesem Zeitraum – 796,2 Milliarden Yen

– Betriebsgewinn in diesem Zeitraum – 279,9 Milliarden Yen

– Ordentlicher Gewinn in diesem Zeitraum: 380,0 Milliarden Yen

– Switch-Hardware insgesamt: 132,46 Millionen

– Switch-Software insgesamt – 1.133,23 Millionen

– Gesamtumsatz mit Switches in diesem Zeitraum – 6,84 Millionen

– Standard-Switch-Verkäufe in diesem Zeitraum – 1,25 Millionen

– Switch-OLED-Verkäufe in diesem Zeitraum – 4,69 Millionen

– Switch Lite-Verkäufe in diesem Zeitraum – 0,90 Millionen

– Mobil-, IP-bezogene Einnahmen usw. in diesem Zeitraum – 55,0 Milliarden Yen

Was das Nintendo Switch-Geschäft im zweiten Quartal (April bis September 2023) betrifft, so hat sich jeder in diesem Geschäftsjahr veröffentlichte Titel gut verkauft, wobei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (veröffentlicht im Mai) einen Absatz von 19,50 Millionen Einheiten verbuchte und Pikmin 4 (veröffentlicht im Juli) mit einem Absatz von 2,61 Millionen Einheiten. Darüber hinaus wirkte sich die Veröffentlichung von The Super Mario Bros. Movie im April positiv auf die Verkäufe von Mario-bezogenen Titeln aus, wie beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe, das einen Absatz von 3,22 Millionen Einheiten verzeichnete (was einem kumulierten Umsatz von 57,01 Millionen Einheiten entspricht). Auch die Verkäufe anderer Titel stiegen weiterhin stetig an, so dass sich die Gesamtzahl der Millionen verkaufter Titel in diesem Zeitraum auf 16 erhöhte, darunter auch Titel anderer Softwarehersteller. Aufgrund dieser Faktoren stiegen die Hardwareverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % auf 6,84 Millionen Einheiten und die Softwareverkäufe stiegen im Jahresvergleich um 1,8 % auf 97,08 Millionen Einheiten.

Was unser digitales Geschäft für die dedizierte Videospielplattform betrifft, so verkauften sich herunterladbare Versionen von Softwarepaketen für Nintendo Switch gut, und auch die Verkäufe im Zusammenhang mit Zusatzinhalten und Nintendo Switch Online stiegen. Der digitale Umsatz erreichte 217,5 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 15,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auch auf die Abwertung des Yen zurückzuführen ist.

Im Mobilfunk- und IP-bezogenen Geschäft beliefen sich die Umsätze auf insgesamt 55,0 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 133,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was vor allem durch die Generierung von Einnahmen im Zusammenhang mit dem Film „The Super Mario Bros.“ in diesem Zeitraum gestützt wurde.

Das Endergebnis ist, dass der Gesamtumsatz 796,2 Milliarden Yen erreichte, wobei Verkäufe außerhalb Japans in Höhe von 623,6 Milliarden Yen 78,3 % dieses Gesamtumsatzes ausmachten. Der Betriebsgewinn belief sich auf 279,9 Milliarden Yen. Einnahmen wie Devisengewinne in Höhe von 57,7 Milliarden Yen trugen dazu bei, dass sich der ordentliche Gewinn auf 380,0 Milliarden Yen und der den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Gewinn auf 271,2 Milliarden Yen erhöhte.

Was die Hardware angeht, versuchen wir, indem wir weiterhin die Attraktivität von Nintendo Switch vermitteln, nicht nur ein System in jedem Haushalt, sondern mehrere in jedem Haushalt oder sogar eines für jede Person. Ein weiteres Ziel besteht darin, kontinuierlich neue Angebote zu veröffentlichen, damit mehr Verbraucher Nintendo Switch noch länger spielen und wir den Hardware-Umsatz maximieren können. Was die Software angeht, haben wir im Oktober „Super Mario Bros. Wonder“ veröffentlicht, den ersten völlig neuen Teil der Side-Scrolling-Reihe „Super Mario Bros.“ seit fast 11 Jahren. Im selben Monat veröffentlichten wir Detective Pikachu Returns und für die Weihnachtszeit planen wir die Veröffentlichung weiterer Titel, darunter WarioWare: Move It! und Super Mario RPG (beide sollen im November erscheinen). Darüber hinaus ist die Veröffentlichung von The Indigo Disk, dem zweiten Teil des Zusatzinhalts „The Hidden Treasure of Area Zero“ für Pokémon Scarlet und Pokémon Violet, für Dezember geplant. Andere Softwarehersteller planen ebenfalls die Veröffentlichung einer Vielzahl von Titeln, und wir werden daran arbeiten, die Plattform zu beleben, indem wir bestehende Titel durch einen kontinuierlichen Strom neuer Titel und Zusatzinhalte ergänzen.