Schleswig-Holstein: Niedrigste Grundsteuer in Deutschland

Die Grundsteuer ist oft eine Belastung für Immobilieneigentümer und eine wichtige Einnahmequelle für Kommunen. Im hohen Norden ist die Steuerquote noch vergleichsweise niedrig, die Tendenz ist jedoch steigend. Aber es gibt „Ausreißer“.

Die Kommunen in Schleswig-Holstein weisen im Durchschnitt die niedrigsten Werte auf Vermögenssteuer unter den deutschen Flächenstaaten. Laut einer am Montag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hatte Schleswig-Holstein zum 31. Dezember vergangenen Jahres mit 347 Prozent den niedrigsten Hebesatz. Die höchste Quote verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit 565 Prozent.

Allerdings legten die Kommunen im nördlichsten Bundesland im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozentpunkte zu – das war der vierthöchste Anstieg in Deutschland. Acht kleine Gemeinden in Schleswig-Holstein überhaupt keine Grundsteuer erhoben, darunter Norderfriedrichskoog, Südermarsch und Wesselburener Deichhausen. Glücksburg verzeichnete mit 700 Prozent den höchsten Wert.

Die Grundsteuer – in diesem Fall die Grundsteuer B – wird auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben und von Eigentümern abgeführt bzw. an Mieter weitergegeben. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinden.

dpa