Lange Wartezeiten, fehlerhafte Überweisungen, IT-Probleme – die Geduld vieler Postbank-Kunden ist am Ende. Nun verliert die Finanzaufsicht die Geduld. Der Mutterkonzern Deutsche Bank verspricht Besserung.

Die Finanzaufsicht Bafin erhöhte angesichts massiver Beschwerden Postbank-Kunden machen Druck auf die Muttergesellschaft Deutsche Bank. Seit dem Jahreswechsel 2022/2023 beobachte die Bafin „erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank“, beklagte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Finanzaufsicht prüfe, „ob es aufsichtsrelevante Mängel im Institut gibt“.

Der Deutsche Bank in Frankfurt verwies auf ein „deutlich gestiegenes Volumen an Anfragen und Bestellungen“ von Kunden. Dies führt teilweise zu deutlich längeren Bearbeitungszeiten. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden entstanden sind, und entschuldigen uns aufrichtig.“ Die Bank arbeitet an einer Verbesserung und hat unter anderem die Zahl der Servicemitarbeiter deutlich erhöht.

Service schwer erreichbar, Lastschrift nicht eingelöst

Der Beschwerden über die Postbank sind in den letzten Monaten – insbesondere im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung – gestiegen. Der Kundenservice war schwer zu erreichen, so konnten Kunden zeitweise nicht auf ihr Konto zugreifen, Lastschriften wurden fehlerhaft oder gar nicht eingelöst und der Kundenservice war schwer zu erreichen. Allein bei den Verbraucherzentralen gingen Hunderte Beschwerden ein.

Zuletzt gab es auch Ärger um sogenannte Pfändungsschutzkonten. Eine Reihe von Kunden, die auf das Guthaben auf solchen Konten angewiesen sind, kämpfen aufgrund langsamer Prozesse bei der Postbank mit akuten finanziellen Problemen, hatte die Verbraucherzentrale NRW kritisiert. Die Verbraucherschützer forderten einen „Eilinterventionsantrag“. Bafin erforderlich.

Nicht die erste Beschwerde

Früheren Angaben zufolge steht die Bafin „zu allen Einschränkungen im Kundenservice“ bereits seit längerem „in engem Kontakt“ mit der Postbank. Dies gilt auch für die Bearbeitungszeiten bei Pfändungen und Nachlassangelegenheiten. „Wir haben sehr deutlich gemacht, dass das Institut die aufgetretenen Mängel so schnell und umfassend wie möglich beheben muss“, sagte sie Finanzaufsicht kommuniziert.

