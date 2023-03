Op 15 maart 2023 wordt een man in silhouet langs een filiaal van de Zwitserse Credit Suisse-bank in Vevey, West-Zwitserland, gezien

De aandelen van de Zwitserse bank daalden met meer dan 24% nadat de grootste geldschieter aangaf geen verdere financiële steun te zullen verlenen. Credit Suisse maakte dinsdag bekend dat het “materiële zwakte” had gevonden in het financiële rapportageproces van voorgaande jaren. Andere Europese banken daalden ook, waaronder een daling van 9% voor Deutsche Bank.

Bankaandelen stonden woensdag onder druk door de scherpe daling van de koers Krediet Zwitserland schokte een segment van de markt dat al aan het bijkomen was van twee grote bankfaillissementen in de afgelopen week.

Sommige regionale bankaandelen zagen nog grotere dalingen. Aandelen van Eerste Republiek daalde met meer dan 10% nadat de schuldgraad was verlaagd door S&P Global Ratings. Westerse Alliantie daalde meer dan 6%, en PacWest Bancorp daalde met 22%.

De moeilijkheden van Credit Suisse komen op de hielen van de ineenstorting van Silicon Valley Bank En handtekeningbank in de VS veroorzaakten die mislukkingen maandag forse uitverkoopacties in regionale bankaandelen. De SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) daalde meer dan 4% in de vroege handel op woensdag.

Hoewel de strijd van Credit Suisse niets te maken lijkt te hebben met de middelgrote Amerikaanse banken, zou de combinatie van de twee problemen volgens Peter Boockvar van Bleakley Financial Group kunnen leiden tot een bredere heroverweging van het banksysteem onder beleggers.

“Wat dit ons vertelt, is dat er een potentieel is voor een grote inkrimping van de kredietverlening waar banken aan zullen beginnen (om) zich meer te concentreren op het verstevigen van de balansen in plaats van zich te concentreren op het verstrekken van leningen”, zei Boockvar op CNBC’s “Squawk Box. “

“Het is een heroverweging van de balans die de markten hebben. Ook moet je je bij veel van deze banken afvragen of ze zullen moeten beginnen met het aantrekken van eigen vermogen”, voegde hij eraan toe.

In die geest heeft Wells Fargo dinsdag een aanvraag ingediend om $ 9,5 miljard aan kapitaal op te halen door de verkoop van schulden, warrants en andere effecten. De bank zei dat het nieuwe geld zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De gevolgen van de ineenstorting van de SVB kunnen ook leiden tot meer regulering en stijgende kosten voor de Amerikaanse banksector, waaronder mogelijk hogere vergoedingen voor toezichthouders voor depositoverzekeringen.