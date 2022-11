Financial Stability Board: Klima-Stresstests müssen besser werden

Stand: 15.11.2022 16:41 Uhr

Das Financial Stability Board (FSB) warnt davor, dass die Aufsichtsbehörden nur teilweise verstanden haben, wie der Klimawandel das Finanzsystem gefährdet. Die Klimastresstests sollen deutlich besser werden.

Inwieweit ist das Finanzsystem durch den schnellen Klimawandel gefährdet? Dieser Frage gehen verschiedene Klimastresstests der jeweiligen Bankenaufsicht weltweit nach.

Nach Ansicht der globalen Stabilitätswächter müssen diese Tests noch deutlich verbessert werden. Die darin verwendeten Metriken unterschätzen wahrscheinlich die Exposition und klimabedingte Schwachstellen, sagte das Financial Stability Board (FSB) heute. Denken Sie an die finanziellen Folgen von Extremwetterereignissen oder klimabedingten Masseninsolvenzen von Kreditnehmern.

Indirekte Folgen nicht ausreichend erfasst

Darüber hinaus erfassen laut FSB viele Tests die breiteren, indirekten Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft nicht angemessen. Dies gilt auch für potenziell große Risikoquellen wie plötzliche klimabedingte Kursrückgänge an den Börsen.

Das FSB koordiniert die Entwicklung internationaler Standards und Finanzregeln innerhalb der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit dem „Network for Greening the Financial System“ (NGFS), einem internationalen Zusammenschluss von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, erstellt. Es wurde den Staats- und Regierungschefs der G20 bei ihrem Treffen in Bali überreicht.

„Verstärkung des Verständnisses von Schwachstellen“

Der Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, daran zu arbeiten, das Verständnis für die Anfälligkeit des Finanzsystems gegenüber dem Klimawandel zu verbessern, sagte der Gouverneur der niederländischen Zentralbank und FSB-Vorsitzende Klaas Knot. Die möglichen Folgen klimabedingter Schocks für Banken sollten besser verstanden werden. Zukünftig soll auch besser verstanden werden, wie direkte und indirekte Folgen des Klimawandels die Finanzstabilität in unterschiedlichen Szenarien gefährden könnten.

Im Juli präsentierte die EZB die Ergebnisse ihres ersten großen Klimastresstests für Banken im Euroraum. Die Zentralbank kam zu dem Schluss, dass sich die Finanzinstitute viel stärker auf die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels einstellen müssten. Die Ergebnisse fließen in die jährliche Bankenprüfung (SREP) der Zentralbank ein, haben aber keinen direkten Einfluss auf die Eigenkapitalanforderungen der Institute.