Acht Mannschaften sind noch im DFB-Pokal vertreten – und der Kracher des Viertelfinales stijgt in Saksen. Leipzig wordt gebruikt door Borussia Dortmund. Der letzte Zweitligist im Wettbewerb bekommt een Heimspiel en ook der FC Bayern wird im eigenen Stadion antreten.

Titelverdediger RB Leipzig trift im Viertelfinale des DFB-Pokals in een Spitzenspiel auf Borussia Dortmund. Damit kommt es zum erneuten Duell von RB-Trainer Marco Rose mit seinem alten Klub. Dat is erg uit de Auslosung im Deutschen Fußballmuseum im ZDF. Rekordsieger Bayern München moet de strijd aangaan met SC Freiburg. De runde der letzten Acht wordt op 4 en 5 april uitgezonden, de genauere Terminierung volgt noch. Als Losfee roerde de driedimensionale Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen zich.

“Schön, dass mit einem Heimspiel für unsere Fans clapped hat”, zei Rose en ergänzte: “Ich persönlich freue mich darauf, alte Freunde zutreffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber first im Halbfinale or Finale begegnen möchte.” Van juli 2021 tot mei 2022 van 46 jaar opleiding bij BVB.

De Viertelfinale des DFB-Pokals der Männer im Überblick Bundesliga versus Bundesliga

RB Leipzig – Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt – Union Berlijn

Bayern München – SC Freiburg 2. Bundesliga versus Bundesliga

1. FC Neurenberg – VfB Stuttgart

In één weiteren Bundesliga-Duell speelt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt tegen Union Berlin. Union-Profi Timo Baumgartl zei: “Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu winnen.”

Van 1. FC Nürnberg, de enige stayliebene Zweitligist im Wettbewerb, empfängt in der Neuauflage des Finals von 2007 den VfB Stuttgart. Damals die von Trainerlegende Hans Meyer angeführten Franken met 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung triomfeerden en hun fünften Pokalsieg gefeiert – mehr konnen nur Bayern en Werder Bremen vorweisen. “Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lang nicht mehr”, aldus VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. “Nürnberg is niet in die wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen.”

Die beide vinden Halbfinal-Partien am 2. en 3. Mai statt, das Finale op 3. Juni in 1985 in het Berliner Olympiastadion. Als de laatste oorlog vaak een kurzfristig feest is, is het altijd zo dat het eindspel in het Westen zum Fixpunkt im Fußballjahr entwickelt.