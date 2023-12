Finale in Frankrijk: Deutsches U17-Team ist Fußball-Weltmeister

eimeldung

Status: 02.12.2023 15:39 Uhr

De Duitse U17-voetballers zijn voor het eerst WereldMeesters geworden. De Mannschaft von Trainer Wück setzte sich in Finale tegen Frankreich in Elfmeterschießen met 4:3 durch. Dit is de eerste titel voor de DFB in de Altersklasse.

Het Duitse nationale team U17 heeft Frankrijk veroverd met 4:3 in elf meter. Na 90 minuten was de score 2:2 en Duitsland behaalde een resultaat van 2:0. Voor de Duitse Fußball-Bund is er een World Master-titel in de U17 Alter Class en ook in de Nachwuchsbereich.

De Dortmund Paris Brunner (29.) kreeg een Foulelfmeter nach Videobeweis für das Kampferische Deutsch Team. Barca-Talent en Kapitän Noah Darvich erhöhte nach der Pause (51.), Frankrijk is niet langer danach noch der Anschlusstreffer door Saimon Bouabre (53.). Toen incasseerden we de Gelb-Rote Karte (69.) en het spel leek op een legergevecht.

Meer informatie vindt u hier sportschau.de.