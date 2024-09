Tijdens het TV Gala vierden we 94 jaar live werk. De Honors Award kan niet persoonlijk door Mario Adorf in ontvangst worden genomen.

Am Mittwochabend fand in Keulen zum 25. Mal der Deutsche Fernsehpreis statt. Dit was een „echt icoon van de muziektheaterkunst“ dat ontvangen werd door degenen die de transformatie van tevoren hebben meegemaakt. Filmster Mario Adorf ontving de Ehrenpreis voor zijn levenswerk.

Met meer dan 200 rollen in Adorf „Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben und ganze Generationen mit seiner hugeen Präsenz in den Bann“, zei WDR-Intendant Tom Buhrow in Vorfeld research and concrete: „Für us as Stifter des Deutschen Fernsehpreises ist es eine great prestatie , Mario Adorf de Ehrenpreis 2024 überreichen zu dürfen.“

Entgegennehmen konnte der 94-Jährige den Preis alldings nicht. De goede gezondheid van het milieu is niet persoonlijk voor het Gala – en de zorg die je ervoor zorgt. „Mario kan hier niet de leider zijn, maar er is geen manier om van deze toekomstige reis te genieten,“ zei Laudatorin Iris Berben. En de volgende dag las ik: „Ik stuur dit geschenk en liefde, zodat de maaltijd goed ontvangen wordt.“

Mario Adorf heeft nog nooit zo lang in zijn leven geleefd. De Schauspieler lebt die meiste Zeit mit Ehefrau Monique zurückzoet in seinem Sommerhaus in Südfrankreich. Wat als er een videoboodschap is, dan is het duidelijk: „Ik heb al mijn jaren geen gezondheidsproblemen, maar ik weet niet zeker of ik ziek ben, of anders?“

Adorf zei dat hij of zij voorbereid moest zijn om aanwezig te zijn tijdens hun opnames tijdens hun verblijf in Frankrijk. „Het kan me niet schelen, dat is de prijs,“ zei hij. Als het niet negatief is, zou er een speciale prijs kunnen zijn.