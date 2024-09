New York. Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein hat in einer neuen Anklage wegen sexuellen Missbrauchs auf nicht schuldig plädiert. Laut einer Erklärung der New Yorker Staatsanwaltschaft geht es in dem Fall um Vorwürfe einer Frau, die Weinstein im Frühjahr 2006 in einem Hotel in Manhattan sexuell belästigt haben soll.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Weinsteins Sprecherteam erklärte in einer Stellungnahme, man kenne keine Details zur Person, zum Ort oder zum angeblichen Vorfall. Man werde die Vorwürfe aber mit allen Mitteln bekämpfen. Laut Weinstein seien die sexuellen Handlungen stets einvernehmlich erfolgt.

Diese Gerichtszeichnung zeigt Jennifer Siebel Newsom, Dokumentarfilmerin und Ehefrau des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom, im Zeugenstand beim Prozess gegen Harvey Weinstein im Jahr 2022. Quelle: Bill Robles/AP/dpa

Nach Herz-OP im Rollstuhl vor Gericht

Die neuen Anklagepunkte wurden vergangene Woche bekannt gegeben, Einzelheiten blieben jedoch unter Verschluss. Den Weg für das weitere Verfahren gegen den 72-Jährigen hat eine sogenannte Grand Jury frei gemacht. Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach Vorlage der Beweise durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Weinstein erschien am Mittwoch (Ortszeit) persönlich vor Gericht, um die Anklage zu verlesen. Medienberichten zufolge saß er im Rollstuhl. Der gesundheitlich angeschlagene Ex-Produzent hatte sich am 8. September einer Herzoperation unterziehen müssen. Seitdem liegt er in einem New Yorker Krankenhaus.

Weiterer Prozess beginnt im November

Die neuen Anklagen haben nichts mit dem historischen Urteil aus dem Jahr 2020 gegen Weinstein zu tun, das Ende April von einem Berufungsgericht in New York aufgehoben wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, dieses Verfahren neu aufrollen zu wollen. Als Starttermin war zunächst November genannt worden.

Weinstein, einst der allmächtige Hollywood-Star, war 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die ihm vorgeworfenen zahlreichen Übergriffe auf Frauen hatten maßgeblich zur Entstehung der weltweiten MeToo-Bewegung beigetragen, in der vor allem Frauen auf sexuelle Übergriffe durch Männer aufmerksam machten.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

In der Folge wurden zahlreiche Menschen weltweit – darunter auch viele Prominente – durch ähnliche Vorwürfe schwer belastet. Zudem wurde Weinstein in Los Angeles wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt, weshalb er weiterhin im Gefängnis sitzt.

RND/dpa