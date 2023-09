Lidokino 8: Bei den Filmfestspielen von Venedig ging es um die Realität an der polnisch-belarussischen Grenze und einen Philosophiedozenten als Auftragskiller.

Die Realität des Wettbewerbs blieb am Lido bisher etwas auf Distanz. Sei es im direkten Sinne, dass die Geschichten mit fiktionalen Themen spielen, die im Phantastischen beheimatet sind, wie „Poor Things“ von Yorgos Lanthimos oder „La Bête“ von Bertrand Bonello, oder zumindest so, dass die Realität etwas weiter entfernt ist weg, in historischen Stoffen wie „Bastards“ von Nikolaj Arcel, das eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert erzählt.

Etwas näher an der Gegenwart sind Bradlee Coopers Biopics „Maestro“ über den Dirigenten Leonard Bernstein und Sofia Coppolas „Priscilla“.

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hat ihren Spielfilm Zielona Granica (Grüne Grenze) ab 2021 in der Gegenwart angesiedelt. Die Grenze des Titels ist die verschwommene Demarkationslinie zwischen Polen und Weißrussland, wo noch heute Migranten festsitzen.

Weißrussische Grenzschutzbeamte geleiten die ins eigene Land gelockten Flüchtlinge über die Grenze nach Polen, wo die Angekommenen von polnischen Grenzschutzbeamten über die Grenze zurückgebracht werden. Polen hat jetzt einen Zaun errichtet.

Andererseits

Holland beschreibt den Konflikt, der sich zuletzt verschärft hat, am Beispiel einer kurdischen Familie aus Syrien, die über die Türkei nach Weißrussland fliegt, von wo aus sie nach Schweden fahren will, um einen Verwandten zu besuchen. Im Flugzeug überreichen die Stewardessen den Frauen Rosen und begrüßen die Passagiere in Weißrussland.

Anschließend geht es im Transporter weiter zur Grenze. Bis sie auf der anderen Seite abgeholt werden. Es dauert einige Zeit, bis ihnen klar wird, dass die versprochene Weiterreise nicht möglich ist.

Holland zeigt die Menschenrechtsverletzungen an der Grenze in allen drastischen Formen, lässt schwangere Frauen aus Lieferwagen werfen, sodass sie ihr ungeborenes Kind verlieren, zeigt Männer, die geschlagen werden, weil sie gegen die Behandlung durch die Grenzsoldaten protestieren. Die Migrantenperspektive verbindet Holland mit dem Alltag eines polnischen Grenzschutzbeamten, der zu Hause eine schwangere Frau hat.

Währenddessen hämmert ihm ein Vorgesetzter ein, dass es sich bei den über die Grenze flüchtenden Menschen nicht um Menschen, sondern um „lebende Projektile“ handele, die Weißrussland im Rahmen der hybriden Kriegsführung einsetze. Zum anderen gibt es die Arbeit einer Gruppe von Flüchtlingshelfern, die die Menschen mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten versorgen.

anhaltende Ungerechtigkeit

Zielona Granica wurde in nüchternem Schwarz-Weiß gefilmt, wobei Holland versuchte, Schwarz-Weiß mit ihrer Anklage gegen diese bis heute andauernde Ungerechtigkeit nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Irgendwann beginnt der Grenzschutz, Gewissensbisse zu bekommen und hört auf, die Transporteure zu kontrollieren, ob sich hinter der Ladung im Frachtraum Menschen verstecken.

Dem Ernst von Zielona Granica steht ein weiterer faktenbasierter Stoff gegenüber, den der US-Regisseur Richard Linklater in „Hit Man“ außer Konkurrenz zu einer leichten, aber nicht leichten Krimikomödie verarbeitet hat. Sein Protagonist Gary Johnson (Glen Campbell) lehrt Philosophie an der University of New Orleans.

Außerhalb des Campus hilft er der Polizei als „Killer“ bei Ermittlungen. Dieser Möchtegern-Killer führt Gespräche mit potenziellen Kunden, bis diese ihre Bestellung aufgeben und ihm Geld geben. Von da an übernehmen die Kollegen.

Die Komplikationen, die entstehen, wenn Gary einer nicht überzeugt wirkenden Kundin (Adria Arjona) vom Geschäft abraten und sich in sie verliebt, bringen Linklater auf elegante Weise an einen absurd komischen Punkt, begleitet von hellseherischen Überlegungen über menschliches Verhalten. Und das ist durchaus lehrreich. Hinweis: „Alle Kuchen sind gute Kuchen.“