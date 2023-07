Filmdreh in Gmünd – Bikini Party: „Blutige“ Performance en Bloody Bath Bar

Am Gelände vor der Bobbin-Fabrik war oneiniges: Am Rande einer Ausstellungseröffnung wurde eine Partykulisse einrichtingt – that as Teil einer „Hot Bus Tour“ dient als Schauplatz für eine „Bikiniparty-Performance“ with Filmaufnahmen.

Rund om een ​​“Bloody Bath Bar“ fan en de außergewöhnliche Performance statt. Nach der letzten Szene, alle antwoordende kamen voor een gemeinsame Aufnahme zusterammen, met de Drehort zum tatsächlichen Partyort: Die „Bloody Bath Bar“ was eröffnet, mit Bloody Mary’s zum Trinken. Zowel de PopUp-Ausstellung „Muldengold“ kregen enkele ungewöhnliche Kunstwerke van Aurelia van Kempen, Jessica Comis, Desi Bonato en Eva Sommer. Die vier Künstlerinnen waren auch an den Dreharbeiten beteiligt.