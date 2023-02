Derik Lynch (l) en filmauteur Matthew Thorne komen met de Verleihung van 37. Teddy Awards am Rande der Berlinale. Zie de Auszeichnung in de categorie “Beste Kurzfilm”. Foto

Met de Teddy Awards sind am Freitagabend wichtige Nebenpreise der Berlinale. Zudem wurden die Gewinner der Kategorien Perspektive Deutsches Kino en Generation 14plus bekanntgeben.

Zowel als Teddy Onderscheidingen de internationale film van de jury werd gezien met een vreemde kontext van alle filmfestivals. Anschließend drie Filme werden genomineerd in jeder Kategorie.

Der Teddy voor de beste Spielfilm ging naar de Nigeriaanse productie “All the Colors of the World Are Between Zwart en wit” von Babatunde Apalowo. Darin krijgt um die Annäherung zweier Manner in einer Gesellschaft, die gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen tabuiiert.

“Orlando, ma biografie politique” von Paul Preciado werd ausgezeichnet als de beste Dokumentarfilm. Het werk van de Regisseurs heeft zich beziggehouden met Virginia Woolfs Roman “Orlando” over een jongere man, van een jaar of 36 Frau is. Der Film werd door de wereld verfilmd in de verandering van 8 tot 70 Jahren, die een enkele Wandlung durchlebt haben.

Als beste Kurzfilm “Marungka Tjalatjunu (Dipped in Black)” van Matthew Thorne en Derik Lynch was ausgezeichnet. De Teddy Award der Jury ging naar “Silver Haze” von Sacha Polak. Een Spezial-Teddy ging naar de Leiter des Molodist-Filmfestivals in Kiev, Andriy Khalpakhchi en Bohdan Zhuk.

In der Berlinale-Sektion Perspektive Deutsches Kinogab es ebenfalls Auszeichnungen. Der mit 5000 Euro dotierte Kompass-Perspektive-Preis für den besten Film ging naar Steffi Niederzoll voor “Sieben Winter in Tehran”. Als de Geschichte een jonge vrouw is, is de institutionele instelling van een bredere Gewalt.

Met 7500 euro verbunden Prijs van de internationale jury in de reeks Generation 14plus voor de beste film die Silvia Del Carmen castaños en Estefanía Contreras uit de VS voor “Hummingbirds” sichern.

