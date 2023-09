„Sophia, der Tod und ich“: Charly Hübner verfilmte den Roman von Thees Uhlmann in einer liebenswerten Komödie. Es geht darum, Abschied zu nehmen.

Wie erstrahlt das Leben nach dem Tod? So hübsch wie ein Imbiss am Abend? Auf einem Dach mit atemberaubender Aussicht auf die Stadt? Michaela legt dort Bücher mit Goldrand und jeweils einem Namen aus. Sie sind die Auftragsbücher für die Boten des Todes. Diese Eröffnungsszene in „Sophia, Death and I“ ist surreal. Surreal und mit abgemildertem Pathos, das symbolisch aufgeladene Bilder mit vertrauten Situationen verwebt.

Der Umgang mit dem Tod ist keine leichte Aufgabe. Doch Erzengel Michael hat sein Schwert niedergelegt und agiert nun in der Gestalt von Michaela (Lina Beckmann) mit der Gelassenheit einer Abteilungsleiterin, die schon alles gesehen hat und nicht die Ruhe verliert.

Das Unglaubliche ebenso wie das Alltägliche erzählen und mythische Figuren mit wenigen Pinselstrichen in glaubwürdige Charaktere verwandeln: Charly Hübner, der als Schauspieler längst bekannt ist, gelingt sein erster Spielfilm als Regisseur. Wer nicht wüsste, dass es sich bei „Sophia, der Tod und ich“ um die Verfilmung eines Romans von Thees Uhlmann handelt, könnte meinen, dass die Rollen speziell für diese Schauspieler entwickelt wurden, von denen die meisten wie Hübner von der Bühne kommen .

Der Tod in seinem Element

Marc Hosemann, der über die Sätze, die er zu sagen hat, immer ein wenig aus der Spur und verwundert wirkt, ist als Tod in seinem Element. Ein Tod, der sich von einem rücksichtslosen Funktionär in einen mitfühlenden Freund verwandelt. Auch dank seines ersten Rauschtrinkens unter Sterblichen.

Für Reiner beschleunigt die Begegnung mit dem Tod das Wissen.

Dimitrij Schad spielt Reiner, den jungen Mann, der kurz vor dem Tod steht, mit einer leicht fehlgeleiteten Freundlichkeit. Er ist jemand, der mit mitfühlender Unentschlossenheit durch sein Leben und seine Beziehungen gurgelt und erst dann erkennt, was ihm wichtig ist, wenn es zu spät ist. Für Reiner beschleunigt die Begegnung mit dem Tod das Wissen.

Der Roman von Thees Uhlmann erzählt davon als Roadtrip, Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) entreißt ihn zunächst dem Tod und bringt ihn zu seiner Mutter (Johanna Gastdorf). Der Tod, der noch einen Auftrag zu erledigen hat, reist mit ihnen, muss sich als Freund verkleiden, trinkt zum ersten Mal Alkohol und betrunken bleibt das Trio bei der Mutter. Bald verfolgt ein rivalisierender Vorbote des Todes alle vier.

In manchen Szenen spürt man die Lust am Genrekino. Das Duell der beiden Todesboten im Garten der Mutter beispielsweise lässt in seiner stilistischen Verfremdung Gedanken an Tarantino-Filme aufkommen; Aber dann ist es immer eine Untergrabung der großen Action und der Spezialeffekte. Mit dem Stampfen der Flamenco-Tänzer treten die Kontrahenten gegeneinander an.

Ironische Abwehr statt Gefühle

Charly Hübner spielte in der Serie „Polizeiruf 110“ lange Zeit den Rostocker Kommissar Buckow. Ein Mann, dem es schwerer fiel, herauszufinden, was er fühlte, als einen Mafia-Ring zu sprengen. Diese Angst vor Gefühlen, die schnelle ironische Verteidigung hat er auch den Protagonisten seines Films in die Knochen getrieben. Sie machen es sich selbst schwer. Nur Sophia scheint schlau genug zu sein, das zu durchschauen.

„Sophia, der Tod und ich“. Regie: Charly Hübner. Mit Dimitrij Schaad, Anna Sophia Mühe und anderen Deutschland 2023, 98 Min.

Der Film lebt auch von der Schlagkraft der Dialoge, die durch die Einbeziehung allegorischer Figuren oft eine Mehrdeutigkeit aufweisen, die dem Sprecher nicht bewusst ist, dem Zuschauer aber bewusst ist. Man hat es längst akzeptiert, die personalisierte Erscheinung des Todes, und ist damit den Menschen, die noch immer im Chaos der Verwirrung gefangen sind, einen Schritt voraus. Dadurch funktioniert die Komödie gut.

Eigentlich hätte man es von Anfang an wissen können und wird erst am Ende klar: dass es in dieser mit scheinbar leichter Hand erzählten Geschichte um Abschied und Versöhnung geht, um das Ertragen von Verlust und Schmerz. Es ist ein Märchen über das Aufschieben, dass am Ende das Wichtigste doch noch erledigt werden kann.