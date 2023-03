Een bezoek aan Manilla vorige week door de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement lijkt een nieuwe stap in de richting van toenadering en een potentiële katalysator voor de hervatting van vastgelopen gesprekken over een vrijhandelsovereenkomst.

De betrekkingen met het doorgaans pro-westerse land verslechterden de afgelopen jaren. De populistische oud-president Rodrigo Duterte, die vorig jaar zijn ambt verliet, bekritiseerde Brussel regelmatig over wat hij zag als zijn lezingen, terwijl de EU ondubbelzinnig was in haar veroordeling van zijn meedogenloze drugsoorlog.

Volgens de regering kwamen ongeveer 6.000 mensen om het leven, maar mensenrechtenorganisaties melden dat het dodental veel hoger ligt. De regering-Duterte wordt er ook van beschuldigd de politieke en mensenrechten over de hele linie te verzwakken.

De vrijhandelsbesprekingen tussen de EU en de Filipijnen, die eind 2015 van start gingen, liepen op niets uit omdat de onderhandelingen in februari 2017 vastliepen. Maar president Ferdinand Marcos Jr., die afgelopen juni aantrad, heeft gezworen de goede banden met democratische landen te herstellen, vooral met zijn verdragsbondgenoot de VS, en voert een gespierd buitenlands beleid in het licht van de geschillen van zijn land met Peking in de Zuid-Chinese Zee.

Marcos Jr., de gelijknamige zoon van een afgezette dictator, belooft ook beloften na te komen om het imago van zijn land op het gebied van mensenrechten te verbeteren, aangezien hij begrijpt dat dit een voorwaarde is voor het verbeteren van de economische betrekkingen met de Europese Unie, de op drie na grootste handelsorganisatie van het land. partner.

Tekenen van verbetering

De mensenrechtensituatie is “niet zo slecht als tijdens de regering-Duterte. … Maar de uitdaging is nu om verantwoording af te leggen en al die schendingen eerder te onderzoeken”, zegt Carlos H. Conde, een senior onderzoeker bij de Azië-afdeling van Human Rights Watch, die de Filippijnen bestrijkt.

Hannah Neumann, vicevoorzitter van de subcommissie van het Europees Parlement en lid van de delegatie naar Manilla, vertelde lokale media dat de mensenrechtensituatie onder Marcos Jr. “beter is dan onder president Duterte”.

Het bezoek “kwam op een goed moment om de meer constructieve houding van de nieuwe regering te beoordelen en om de duidelijke boodschap af te geven dat we uitvoering verwachten van de vele gedane beloften”, vertelde ze achteraf aan DW.

“De hand voor handelsbesprekingen is uitgestoken”, zei ze. “Maar de handel met de EU steunt op twee pijlers: bevoorrechte toegang en toepassing van sociale, mensenrechten- en milieunormen. En de ene is altijd gekoppeld aan de andere. Dit zal onder geen enkele nieuwe regeling veranderen.”

Meer urgent voor Manilla is de plaats van het land in het Generalized Scheme of Preferences Plus (SAP+) van de Europese Unie. De toegang tot deze preferentiële handelsregeling loopt aan het einde van het jaar af, hoewel Alfredo Pascual, de handelssecretaris van de Filipijnen, de lokale media dit weekend informeerde dat hij optimistisch was over vernieuwing, aangezien Europese functionarissen “ontvankelijk” waren voor de beweringen van de regering van Manilla dat ze verbeterde mensenrechten en economische liberalisering.

De subcommissie van het Europees Parlement insinueerde dat de verlenging van het SAP+ afhankelijk zou kunnen zijn van de vrijlating door Manilla van de voormalige senator Leila de Lima, die sinds 2017 wordt vastgehouden op vermeend verzonnen beschuldigingen van drugshandel. De subcommissie bezocht haar vorige week in detentie.

EU-wetgevers proberen ook de huidige regering over te halen om Duterte te laten verschijnen voor het proces in het Internationaal Strafhof (ICC), zei Joshua Bernard Espeña, een resident fellow bij de Internationale Ontwikkelings- en Veiligheidssamenwerking, een in Manilla gevestigde denktank.

Een panel van rechters van het ICC in Den Haag gaf deze maand toestemming aan onderzoekers om het onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid te hervatten. Dutetre trok het land in 2017 uit het Statuut van Rome, dat ICC-activiteiten omvat, maar buitenlandse regeringen zetten Marcos Jr. nu onder druk om zich weer aan te sluiten en onderzoekers toegang tot het land te geven.

“Een terugkeer naar het ICC zou natuurlijk een sterk teken zijn in welke richting het land wil gaan”, zei Neumann, het Europarlementslid, vorige week in Manilla.

Handelsmomentum

De meeste analisten gaan ervan uit dat de EU de SAP+-status van de Filipijnen zal verlengen en mogelijk dit jaar ook het groene licht zal geven om de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst te hervatten, een besluit dat door de Europese Commissie zou worden genomen.

Handelssecretaris Pascual waarschuwde eerder deze maand dat de Europese Unie “concurrerend benadeeld” zou zijn als de vertragingen bij het hervatten van de onderhandelingen zouden aanhouden.

De onderhandelingen van de Europese Unie met Indonesië over een vrijhandelsovereenkomst gingen in januari hun 13e ronde in. Het Thaise kabinet keurde begin februari een motie goed om vrijhandelsbesprekingen met de Europese Unie te hervatten. Het is mogelijk dat de besprekingen met deze drie Zuidoost-Aziatische staten – en mogelijk Maleisië – voor het einde van het jaar kunnen worden hervat.

Lars Wittig, voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in de Filippijnen, zei dat Manilla onlangs ook “grote economische hervormingen” heeft doorgevoerd, waaronder wijzigingen in de Retail Trade Liberalization Act en Foreign Investment Act, “die aantonen dat de Filippijnen open en klaar zijn voor meer investeringen.”

Op dit moment vinden slechts 4% van de totale directe buitenlandse investeringen van de EU in de ASEAN-regio hun weg naar de Filippijnen, zei hij. Ook de handel kan nog veel verbeteren. Het International Trade Center, een multilateraal orgaan, schatte in 2021 dat de Filippijnen een exportpotentieel hebben van meer dan 12 miljard euro naar de EU, bijna het dubbele van wat de werkelijke handel dat jaar waard was.

“Deze relatief lage handels- en investeringscijfers geven aan dat er een aanzienlijk potentieel bestaat voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Filippijnen om de bilaterale betrekkingen te helpen ontwikkelen”, zei Wittig.

Niet alleen handel

Marcos Jr. probeert ook de veiligheidsallianties van zijn land nieuw leven in te blazen en neemt nu een veel agressievere houding aan ten opzichte van China dan zijn voorganger, wiens poging om naar Peking te verhuizen weinig economische voordelen opleverde voor de Filippijnen.

Eerder deze maand kondigden Manilla en Washington een nieuwe overeenkomst aan die de Amerikaanse strijdkrachten toegang zou geven tot vier extra militaire locaties in het land en gezamenlijke marinepatrouilles zou hervatten in de Zuid-Chinese Zee, waar China op agressieve wijze het gebied betwist dat een internationale rechtbank in 2016 besliste viel onder de jurisdictie van de Filipijnen.

Een nieuwe defensieovereenkomst tussen de Filippijnen en Japan werd deze maand ook afgerond, waardoor Japanse troepen meer toegang krijgen tot Filippijns grondgebied.

De eigen veiligheidsagenda van de Europese Unie in Zuidoost-Azië en de bredere Indo-Pacifische regio blijft onzeker. Hoewel Brussel een actievere rol wil spelen, ontbreekt het de EU zelf aan een verenigde militaire macht en worden de twee lidstaten met veiligheidsambities in de Indo-Pacific — Duitsland en Frankrijk — afgeleid door de oorlog in Oekraïne.

“Voor de Filippijnen is geloofwaardige politieke steun van de EU en Duitsland in internationale fora voor de Zuid-Chinese Zee-prijs van 2016 van cruciaal belang. Het versterkt de juridische positie van Manilla ten opzichte van Beijing”, aldus Alfred Gerstl, een expert op het gebied van Indo-Pacific internationale betrekkingen aan de Universiteit van Wenen.

Bewerkt door: Srinivas Mazumdaru