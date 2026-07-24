FilGoal | أخبار | مدرب المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف الإسباني بابلو فرانكو المدير الفني السابق للمغرب الفاسي، عن تلقيه اتصالات من نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتولي القيادة الفنية للفريق.

ولم يكشف الزمالك عن المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل، بعد فوزه بلقب الدوري تحت قيادة معتمد جمال.

وقال فرانكو في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “الزمالك تحدث مع وكيل أعمالي، وبدأت المفاوضات، لكن لا أعلم كيف انتهت، ولا أستطيع الحديث كثيرًا في هذا الأمر”.

وأضاف: “أقدر رغبة الزمالك في التعاقد معي، وفخور بالعمل مدربا في الدوري المصري”.

وتطرق المدرب الإسباني إلى موقفه من تدريب الفريق الأبيض قائلا: “الجميع يعرف ظروف الزمالك، وهذه معلومات عامة يعرفها مدير أعمالي”.

وأتم: “لدي عدة مشاريع مطروحة والزمالك كان واحدا منها، ومدير أعمالي هو من سيتخذ قراري بشأن تدريب الزمالك من عدمه”.

وحقق فرانكو لقب الدوري المغربي مع فريق المغرب الفاسي قبل رحيله عن الفريق نهاية الموسم.

وأعلنت قناة الزمالك في وقت سابق عن التوصل لاتفاق مع فوك رازوفيتش مدربا جديدا للفريق، إلا أن النادي الأبيض لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com وسبق أن كشف أن رازوفيتش يعد أحد أبرز المرشحين لتدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وقاد رازوفيتش أكثر من فريق في المنطقة العربية، من بينهم أبهم الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة والوحدة وكلباء في الإمارات.