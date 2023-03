Openbare aanklagers in Fiji hebben voormalig premier Momoster Bainimarama donderdag beschuldigd van ambtsmisbruik, nadat hij maanden geleden uit zijn functie was weggestemd bij verkiezingen.

Zijn bondgenoot, Sitiveni Qiliho, een geschorste politiecommissaris, wordt ook geconfronteerd met soortgelijke aanklachten.

Beide mannen moeten vrijdag voor de rechter verschijnen, zei waarnemend politie-assistent-commissaris Sakeo Raikaci in een verklaring.

De University of South Pacific diende de klacht in 2019 in, waar de twee betrokken waren bij het “beëindigen” van een onderzoek naar de activiteiten van de voormalige werknemers van de instelling.

Details van het onderzoek zijn niet bekendgemaakt.

“Te zijner tijd kunnen er meer aanklachten tegen andere verdachten worden ingediend”, zegt openbaar aanklager Christopher Pryde.

Bainimarama heeft woensdag zijn ontslag ingediend bij het parlement van Fiji.

Een lange ambtstermijn

Bainimarama was sinds 2007 premier van het land.

Hij werd afgelopen december uit zijn functie gestemd nadat hij het eiland in de Stille Oceaan 16 jaar had geleid.

Vorige maand schorste de president van het land, Wiliame Katonivere, Bainimarama tot 2026 uit het parlement wegens opruiing.

Bainimarama had Katonivere ervan beschuldigd niet in staat te zijn de grondwet van het land te beschermen, die de nieuwe coalitieregering volgens hem “bijna dagelijks aan het strippen was”.

aa/sms (Reuters, AFP)