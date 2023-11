Figmas neue FigJam-KI kann Designern langweilige Planungsvorbereitungen ersparen

Eine neue Generierungsfunktion bietet eine Auswahl vorgeschlagener Eingabeaufforderungen zum Erstellen von Vorlagen für Dinge wie Flussdiagramme, Eisbrecher, Brainstorming-Sitzungen und 1:1-Besprechungsplaner sowie ein Textfeld, in dem Sie in Ihren eigenen Worten beschreiben können, was generiert werden soll. Die KI schlägt außerdem einige Standardbeschreibungen vor, die in den Inhalt eingefügt werden sollen – beispielsweise schlägt sie vor, bei der Erstellung eines Gantt-Diagramms einen Zeitplan, die Anzahl der Projekte und Projektmeilensteine ​​hinzuzufügen. Benutzer können Abschnitte der generierten Projekte auf die gleiche Weise löschen oder anderweitig anpassen wie bei manuell erstellten Projekten.