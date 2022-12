FIFA WM 2022: Kamerun gewinnt – und scheidet aus

Stand: 02.12.2022 22:00 Uhr

Kamerun hat Titelanwärter Brasilien bei der WM in Katar mit 1:0 (0:0) besiegt, muss aber noch die Heimreise antreten. Zuvor hatte sich die „Seleção“ für das Achtelfinale qualifiziert.

WM 2022: Kamerun gegen Brasilien – die Zusammenfassung 2.12.2022 22:45 Uhr

Der fünfmalige Weltmeister startete daher am Freitagabend (02.12.22) mit einer B-Elf in sein letztes Gruppenspiel. Trotz der Niederlage verteidigten die Südamerikaner ihren ersten Platz vor der Schweiz, die im Parallelspiel Serbien mit 3:2 besiegte. Im Achtelfinale trifft Brasilien am Montag (12.05.22, 20 Uhr MEZ) auf Südkorea.

Kamerun, für das Vincent Aboubakar in der Nachspielzeit traf (90+2), schied mit vier Punkten aus. Der Erfolg reichte wegen des Schweizer Sieges nicht zum Weiterkommen.

Der Brasilianer Alves schreibt WM-Geschichte

Brasiliens Nationaltrainer Adenor Leonardo Bacchi, kurz: Tite, hatte, wie im Vorfeld des Spiels angekündigt, die Rotationsmaschine gestartet. Im Vergleich zum zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:0) veränderte der 61-Jährige seine Startelf auf neun Positionen. Unter anderem rutschte Dani Alves in die Startelf. Der Rechtsverteidiger des mexikanischen Erstligisten UNAM Pumas wurde bei seinem Katar-Debüt im Alter von 39 Jahren zum ältesten Spieler in der WM-Geschichte der Seleção.

Kamerun setzt auf eine kontrollierte Offensive

Auch Kamerun wollte Geschichte schreiben und überstand zum zweiten Mal seit 1990 die Gruppenphase einer Weltmeisterschaft. Dafür brauchte es einen persönlichen Erfolg. In der ersten Halbzeit wirkten die Schützlinge von Trainer Rigobert Song allerdings nicht wie eine Mannschaft, die um die letzte Chance auf das Achtelfinale kämpfte. Die Abwehrleistung der Afrikaner war gegen die bunt zusammengewürfelten Brasilianer, die naturgemäß mit Aufbauproblemen zu kämpfen hatten, fraglos in Ordnung.

Aber die „unwiderstehlichen Löwen“ brauchen eben Tore. Und dafür investierten sie vor der Pause viel zu wenig ins Angriffsspiel. Womöglich aus Kalkül, um gegen die „Seleção“ nicht ins offene Messer zu laufen. Aber vielleicht war es einfach eine Frage der Qualität.

Nur zwei Großchancen in 45 Minuten

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam Kamerun zu seiner ersten Chance. Aber es war gleich hochkarätig: Bryan Mbeumo köpfte frei nach einer Flanke von Nicolas Moumi Ngamaleu an den zweiten Pfosten, scheiterte aber an Torhüter Ederson Santana de Moraes, der glänzend reagierte (45+3).

Auch Brasilien geizte vor dem Seitenwechsel mit gelungenen Offensivaktionen und hatte durch Gabriel Martinelli auch nur eine Großchance. Keeper Devis Epassy lenkte den Kopfball des Angreifers mit den Fingerspitzen über die Latte (14.). Viel mehr hatte das Tite-Team im Angriff nicht im Portfolio.

Das 0:0 war das logische Halbzeitergebnis in einem Spiel mit vielen Längen. Immerhin war Kamerun wegen des damaligen 2:2 zwischen der Schweiz und Serbien noch im Rennen um den zweiten Platz.

Brasilien ist näher am 1:0

Kurz nach der Pause gingen die Eidgenossen mit 3:2 in Führung. Wäre das Ergebnis gleich geblieben, hätte der eigene Erfolg der Afrikaner nicht mehr geholfen. Und fast hätte die Achtelfinal-Hoffnung der „unwiderstehlichen Löwen“ noch einen Dämpfer bekommen. Keeper Epassy bewahrte sie mit Paraden gegen Martinelli (56.) und Eder Militao (57.) vor dem Rückstand.

Kamerun hätte nachlegen und auf die 1:0-Führung drängen müssen, um zumindest seine Hausaufgaben zu machen. Aber der Song-Elf war selten in der Lage, konstruktive Angriffe zu initiieren. Brasilien war dominant und besser, aber an vorderster Front nicht überzeugend genug.

Aboubakar trifft und wird vom Platz gestellt

Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, köpfte Aboubakar Kameruns Sieg ein. Der bereits verwarnte Angreifer war über sein Tor so glücklich, dass er am Abend seine zweite Gelbe Karte erhielt. Die Afrikaner beendeten das Spiel mit zehn Mann und hatten Glück, dass Bruno Guimarães kurz vor Spielende den Ausgleich verpasste (90+8).

Quelle: sportschau.de