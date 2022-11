FIFA WM 2022: Argentinien gewinnt 2:0 gegen Mexiko

Stand: 26.11.2022 22:08 Uhr

Argentinien verhinderte ein vorzeitiges Ausscheiden bei der WM in Katar. Der Südamerikameister gewann sein zweites Gruppenspiel gegen Mexiko mit 2:0 (0:0) und hat nun den Einzug ins Achtelfinale selbst in der Hand.

WM 2022: Argentinien vs. Mexiko – die Highlights 26.11.2022 22:16 Uhr

Superstar Lionel Messi (64.) und der eingewechselte Enzo Fernandez (87.) trafen am Samstagabend (26.11.22) in Lusail für die „Albiceleste“, die in ihrem Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien (1:2) gegen die blamierten Bones verloren . Die Leistung des zweifachen Fußball-Weltmeisters war mal wieder nicht wirklich überzeugend. Erst nach Messis Tor gewann Argentiniens Spiel an Stabilität.

„Wir wussten, dass wir stark sein mussten. Es war ein schwieriges Spiel, am Anfang sehr kompliziert. Wir kamen nur langsam ins Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gespielt, wie wir hätten spielen sollen. Aber in der zweiten Halbzeit Wir sind nach dem Tor ins Spiel gekommen“, sagte Messi.

Mittwoch Finale gegen Polen

Am kommenden Mittwoch (30.11.22, 20 Uhr) können sich die Argentinier mit einem Sieg gegen Polen für das Achtelfinale qualifizieren. Ein Unentschieden und ein Sieg Saudi-Arabiens gegen Mexiko hätten sie ebenso eliminiert wie Mexikos Drei-Tore-Sieg gegen die Saudis.

Der Gebrauch des Vegas-Ellenbogens bleibt ungestraft

Im Duell zwischen Südamerika und Nordamerika war zunächst englische Härte Trumpf. Beide Mannschaften lieferten sich selbst die trivialsten Zweikämpfe im Mittelfeld mit viel Leidenschaft, was zu einigem Leid führte. Argentiniens Außenverteidiger Gonzalo Montiel etwa lag nach fünf Minuten eine Weile am Boden, nachdem Gegner Alexis Vega bei einem Laufduell wohl nicht versehentlich den Arm ausgestreckt hatte.

Schiedsrichter Daniele Orsato gab nur ein paar warnende Worte, aber keine Gelbe Karte.

Viel Kampf, wenig fußballerische Raffinesse

Eine großzügige Regelauslegung des Italieners, bei dem danach oft gepfiffen wurde. Unzählige Male wurde das Spiel nach kleineren oder größeren Fouls unterbrochen. Spielfluss konnte natürlich nur sehr wenig entstehen. Der fußballerische Unterhaltungswert war – gelinde gesagt – gering. Angesichts der Brisanz der Begegnung kam dies jedoch nicht überraschend. Zu groß war der Druck auf Argentinien nach der Blamage gegen die Saudis.

Und auch Mexiko, das im Auftaktspiel 0:0 gegen Polen gespielt hatte, musste im Kampf um einen der ersten beiden Gruppenplätze punkten.

Messi vor der Pause fast wirkungslos

Das Ergebnis dieser für beide Mannschaften unangenehmen Drucksituation war ein für die Zuschauer schwer zu beobachtender Zermürbungskampf, in dem Messi in der ersten Halbzeit mehr oder weniger unterging. Als der 35-Jährige am Ball war, wurde es zumindest leicht gefährlich. Aber Messi war nicht oft am Ball.

Superstar Lionel Messi (r.) kam vor der Pause nicht richtig ins Spiel. Bild: AFP/GLYN KIRK

Die Taktik von Mexikos argentinischem Trainer Gerardo Martino, eine Fünferkette einzusetzen, funktionierte gut. Die meisten Angriffe der „Albiceleste“ konnten rechtzeitig gestoppt werden.

Mexiko mit der einzigen nennenswerten Chance

Auch Mexikos Kreativität beim Vorwärtskommen hielt sich in überschaubaren Grenzen. Immerhin hatte der elfmalige Gold-Cup-Sieger vor der Halbzeit eine ordentliche Chance: Vega zeigte, dass er nicht nur gut mit den Armen arbeiten kann, sondern auch ein feines Füßchen hat: Keeper Emiliano Martinez hingegen hielt seinen Freistoß gestreichelt sicher über die Mauer (45+1).

Messi trifft aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel versuchte Argentinien, den Druck zu erhöhen und das Spiel auf den Flügeln zu intensivieren. Aber der Südamerikameister bekam keine Tiefe in seine Angriffe. Dass Mexiko nun alle zehn Feldspieler zeitweise tief in der eigenen Hälfte hatte, machte die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni nicht einfacher. Aber dann war da Messi.

Als der Ausnahmefußballer in der 64. Minute etwas Platz hatte, zielte er mit seinem kraftvollen linken Fuß ab und überwand Keeper Guillermo Ochoa mit einem platzierten Flachschuss.

Mexiko hat dem nichts mehr hinzuzufügen

Nun musste Mexiko seine defensive Grundausrichtung aufgeben und versuchen, dem Spiel mehr fußballerischen Input zu geben. Allerdings fiel es dem Martino-Team schwer, in die Rolle des Regisseurs zu schlüpfen. Es fehlte an Kraft und Klasse. Und Mexiko hat keinen Messi in seinen Reihen, der mit einer einzigen Aktion die Statik des Spiels verändern kann.

Die Ausgleichsbemühungen des Außenseiters waren nicht der Rede wert. Und als Fernandez mit einem dezenten Schlenzer das 2:0 erzielte, waren die Nordamerikaner endgültig geschlagen.

