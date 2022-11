FIFA-Präsident Gianni Infantino übernimmt für weitere vier Jahre die Leitung des Fußballverbands | Fußball Nachrichten

Fifa-Präsident Gianni Infantino übernimmt vier weitere Jahre die Leitung des Fußballverbands, nachdem sich kein Kandidat gegen ihn gestellt hat.

Laut FIFA war der 52-jährige Schweizer Anwalt die einzige Person, die bis zum Ablauf der Frist – genau vier Monate vor dem Wahltag am 16. März in Kigali, Ruanda – am Rennen teilgenommen hatte.

Infantino gewann 2016 ein Rennen mit fünf Kandidaten, um Sepp Blatter zu ersetzen, und wurde 2019 ohne Gegenkandidaten wiedergewählt. Er wird nun über die Weltmeisterschaft 2026 hinaus in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko im Amt bleiben.

Die FIFA-Regeln erlauben es Infantino auch, 2026 ein letztes Mal zu kandidieren, was bedeuten würde, dass er für einen weiteren WM-Zyklus bis 2031 an der Macht bleiben würde.

Eine Eigenart der FIFA-Statuten bedeutet, dass die ersten drei Jahre von Infantinos Präsidentschaft – als er eine von Blatter begonnene unvollendete Amtszeit beendete – nicht auf die 12-Jahres-Grenze angerechnet werden, die in Reformen vereinbart wurde, die während einer anhaltenden Korruptionskrise vor seiner ersten Wahl verabschiedet wurden.

Eine politische Bedrohung für Infantinos Führung ist eine Untersuchung zweier Sonderstaatsanwälte in der Schweiz zu seinen drei undokumentierten Treffen mit dem damaligen Generalstaatsanwalt Michael Lauber in den Jahren 2016 und 2017 im Rahmen amerikanischer und schweizerischer Bundesermittlungen gegen Fußballfunktionäre.

Es ist derzeit unklar, wie dieser Fall, der vom Schweizer Parlament überwacht wird, weitergeht oder wie viel Zuständigkeit er über Infantino als Privatperson hat. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Infantino muss noch eine Integritäts- und Eignungsprüfung bestehen, die von einem von der FIFA ernannten Überprüfungsgremium unter dem Vorsitz des indischen Richters Mukul Mudgal durchgeführt wird.

Europa und Südamerika werden konkurrierende Bewerbungen für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 abgeben, über die die FIFA-Mitglieder 2024 abstimmen sollen.

Die Ukraine wurde im Oktober in die Co-Gastgeber-Bewerbung von Spanien und Portugal aufgenommen, während Gastgeber Uruguay von 1930 zusammen mit Argentinien, Chile und Paraguay an einer Bewerbung zur Feier des 100-jährigen Jubiläums teilnimmt.

„Infantino täuschte sich vor, Schweigen zu Menschenrechtsfragen zu erwarten“

Fifa-Präsident Infantino ist „verblendet“ zu erwarten, dass die WM-Teilnehmer während des Turniers in Katar zu Menschenrechtsfragen schweigen, sagte der Vorstandsvorsitzende von Kick It Out.

Infantino schrieb Anfang dieses Monats an alle 32 konkurrierenden Nationen und forderte sie auf, sich auf die Action auf dem Spielfeld zu konzentrieren und „nicht zuzulassen, dass der Fußball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird, der existiert“.

Der 12-jährige Vorlauf zur Endrunde in Katar war von Kontroversen über die Behandlung von Wanderarbeitern und die Sicherheit von einheimischen und besuchenden Mitgliedern der LGBTQ+-Gemeinschaft in einem Land, in dem gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert werden, geprägt.

Tony Burnett, CEO von Kick It Out



Tony Burnett, der zuvor die Vergabe der Endrunde an Katar mit der Vergabe des Turniers an das Südafrika der Apartheid-Ära verglichen hat, war von Infantinos Wechsel unbeeindruckt und glaubt, dass LGBTQ+-Spieler ihr Recht haben, die Eignung der FIFA für die Führung des Fußballs in Frage zu stellen.

„[The letter] ist bizarr. Ich denke, es ist zu einem großen Teil verblendet, denn wenn Sie eine Entscheidung treffen, eine Weltmeisterschaft in einem Land abzuhalten, das für keine Gruppe von Menschen inklusiv ist, und dann erwarten, dass die Leute darüber schweigen und einfach glaubend an Bord gehen dass der Fußball irgendwie losgelöst von der breiteren Gesellschaft ist, das ist einfach lächerlich“, sagte er.

„Wenn ich ein LGBTQ+-Spieler im gesamten Fußball wäre und das von meinem Leitungsgremium gesagt wird, hätte ich ernsthafte Fragezeichen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit meines Leitungsgremiums und seiner Fähigkeit, meine Ansichten zu vertreten. Also nein, ich stimme überhaupt nicht mit dem überein, was die FIFA gesagt hat.

„Ich finde es auch völlig unfair, dass wir unsere Spieler und unsere Trainer und Manager bitten sollten, Fragen zu beantworten, die auf Politik und Inklusion basieren, wenn die Leute, die wir dazu befragen sollten, eigentlich die FIFA sind, die überhaupt die Entscheidung getroffen hat. „