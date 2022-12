FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Cristiano Ronaldo zu Tränen gerührt, als Marokko Portugal ausschaltet

Marokko feierte im Viertelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 einen historischen 1:0-Sieg gegen Portugal und sicherte sich damit seinen Platz unter den letzten vier des Turniers.

Portugal wurde aus Katar nach Hause geschickt, als der Kopfball von Youssef En-Nesyri ausreichte, um Cristiano Ronaldos iberische Mannschaft zum Ausscheiden zu bringen.

Ronaldo, der in fünf verschiedenen Ausgaben der Weltmeisterschaft aufgetreten ist und in jeder Saison ein Tor erzielt hat, wurde beim größten Wettbewerb der Welt zu einer weiteren Niederlage verurteilt.

Dies war wahrscheinlich der letzte WM-Auftritt für den Stürmer, der die begehrteste Trophäe des Weltfußballs möglicherweise nie in die Hände bekommen würde, und infolgedessen konnte der legendäre Stürmer seine Tränen nicht zurückhalten.

In den sozialen Medien ergoss sich Liebe und Bewunderung für den 37-Jährigen, der über eine phänomenale Karriere nachdachte.

Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano postete: „Für Cristiano Ronaldo ist bei der WM Schluss. Der Portugiese verlässt den Platz bei seinem allerletzten Auftritt bei einer WM unter Tränen.“

Ein Benutzer twitterte: „Ronaldo weint. Es fühlt sich nicht wie die üblichen „Ich habe verloren“-Tränen an. Es fühlte sich an, als hätte er erkannt, dass dies das Ende des Weges für ihn ist. So unglaublich seine Karriere auch war, so unglaublich er auch war, die Vaterzeit besiegt alle. Danke für alles, Cristiano.“

Ein anderer Fan des portugiesischen Stars schrieb: „Cristiano Ronaldo hat Portugal wieder einmal auf die Weltkarte gebracht, wir sind zu Dank verpflichtet und wir haben es geliebt, Ihnen zuzusehen. Es wird nie wieder einen Cristiano geben“

Ein Beitrag auf Twitter, der die harte Zeit aufzählt, die der portugiesische Talisman ertragen musste, fasste die heiße Zeit zusammen, die Ronaldo in letzter Zeit hatte.

„Verlor sein Kind. Vom Club auf die Bank gesetzt. Von seinem Land auf die Bank gesetzt. Spielte nicht in der Champions League. WM verloren. Außer Form. Nie in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich Ronaldo so sehen würde. Was für eine Reise es war. Auf Wiedersehen zu dieser Legende bei seiner letzten Weltmeisterschaft“

Ein anderer Social-Media-Nutzer schrieb: „Ein Mann, der uns mit den Höhen, die er erreichen konnte, begeistert, erstaunt und beeindruckt hat. Ein Gigant des Spiels. Wenn das sein letzter Auftritt auf der großen Bühne war, dann danke für die Erinnerungen, Ronaldo.“

Ein Mann, der uns mit den Höhen, die er erreichen konnte, begeistert, erstaunt und beeindruckt hat. Ein Gigant des Spiels. Wenn das seine letzte Tat auf der großen Bühne war, dann danke für die Erinnerungen Ronaldo ♥️ pic.twitter.com/fG2GSgdK6p— Aazam (@aazamk10) 10. Dezember 2022

Ronaldo hat mehrere Balon D’Ors-, UEFA Champions League-, Premier League-, Serie A- und La Liga-Titel sowie eine Reihe anderer nationaler und Pokalturniere auf Vereinsebene gewonnen und war Kapitän der portugiesischen Mannschaften, die die UEFA-Europameisterschaft 2016 und 2018-19 gewannen UEFA Nations League. Aber der größte Preis im Weltfußball wird für den höchsten internationalen Torschützen in der Geschichte des Männerfußballs scheinbar unerreichbar bleiben.

