FIFA-scheidsrechter Pierluigi Collina houdt vol dat de 7-0 afstraffing van Manchester United bij Liverpool ten onrechte werd afgebroken.

Scheidsrechter Andy Madley voegde aan het einde van de tweede helft slechts drie minuten blessuretijd toe, ondanks zes doelpunten, tien wissels en een aantal VAR-recensies.

Getty Objectief gezien hadden er meer dan drie minuten aan de tweede helft moeten worden toegevoegd

De scheidsrechter leek medelijden te hebben met de ploeg van Erik ten Hag – en Collina was niet onder de indruk.

Tijdens een briefing op donderdag zei de legendarische scheidsrechter: “Afgelopen weekend werden er tien wedstrijden gespeeld in de Premier League en vier wedstrijden duurden langer dan 100 minuten (in totaal).

“Twee van hen hadden hoger moeten zijn, alleen omdat ze 7-0 en 4-0 waren (Brighton v West Ham) en de scheidsrechter besloot waarschijnlijk om de extra tijd niet correct te geven.

“Zes goals werden gescoord in de tweede helft (op Anfield). Ik kan begrijpen dat het geven van behoorlijk wat extra tijd bij 7-0 moeilijk te begrijpen is in deze specifieke wedstrijd.

“Maar als de reglementen van de competitie zeggen dat het hele doelsaldo relevant is voor de eindrangschikking, dan kan zelfs één gescoord of niet gescoord doelpunt het verschil maken.”

Collina orkestreerde een goed ontvangen aanpak van tijdverspilling tijdens het WK 2022, dat enorm veel extra tijd opleverde.

Getty Collina wil dat de Premier League het voorbeeld van de FIFA volgt op het WK

Studies hebben aangetoond dat de bal in de Premier League dit seizoen minder dan 56 procent van de tijd in het spel is, maar de Engelse topklasse volgt nog niet de strenge richtlijnen van de FIFA.

President Gianni Infantino heeft beloofd competities over de hele wereld in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid blessuretijd wordt toegevoegd, waarbij de Premier League naar verwachting volgend seizoen in lijn zal vallen.

Collina gaf wel toe dat een ‘genaderegel’ zou kunnen worden overwogen, hoewel dit in de spelregels zou moeten worden opgenomen, niet naar goeddunken van een scheidsrechter.

“Misschien kunnen we in de toekomst overwegen om te zeggen dat er geen extra tijd moet worden gegeven aan het einde van de wedstrijd als er een verschil groter is dan X doelpunten tussen de twee teams, maar dat zou volgens de spelregels zijn.” Collina toegevoegd.

Getty Collina dringt elke minuut aan en elk doelpunt kan er aan het einde van het seizoen toe doen

“Nu is het gezond verstand, maar gezond verstand is niet gezond verstand als het iemand raakt. In Spanje tegen Costa Rica op het WK stond Spanje met 6-0 voor en werd er acht minuten extra tijd gegeven.

“Spanje scoorde één (meer) doelpunt in extra tijd (om er 7-0 van te maken) en dat doelpunt had Spanje of Costa Rica kwalificatie voor de volgende ronde van de competitie kunnen kosten.”