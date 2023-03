FIFA’s aanstelling van supermodel Adriana Lima als haar wereldwijde fanambassadeur in een Women’s World Cup-jaar is “verbijsterend” en geeft een verkeerd signaal af aan spelers en fans, zei voormalig FIFA-raadslid Moya Dodd.

De Braziliaanse Lima, die meer dan 15 miljoen Instagram-volgers heeft, zal “verschillende wereldwijde initiatieven ontwikkelen, promoten en eraan deelnemen” in haar rol als FIFA’s eerste wereldwijde fanambassadeur, zei het bestuursorgaan maandag in een verklaring.

De Australische Dodd, een voormalige internationale speler die in de commissie zat voor de succesvolle poging van Australië en Nieuw-Zeeland om het WK mede te organiseren, zei dat Lima’s benoeming minder dan vijf maanden voor het toernooi “toondoof” was.

“In het begin leek het publieke imago van het model vreemd te passen bij een organisatie die zegt meisjes en vrouwen sterker te willen maken”, schreef Dodd, een van de eerste vrouwen die zitting nam in het besluitvormingsorgaan van de FIFA, in een post op LinkedIn op Woensdag.

“Ik vroeg of de FIFA-ambassadeur boodschappen gaat brengen over lichaamsbeeld, welzijn en gezond eten.

“Wat zal deze ambassadeur vertegenwoordigen voor de grote en groeiende populatie van ambitieuze #womensfootball-spelers en fans die van het spel houden omdat (het) ons laat zien hoe empowerment en gelijkheid eruit kunnen zien?”

Dodd, een lid van de FIFA-raad van 2013 tot 2016, verwees ook naar opmerkingen die Lima maakte in een interview in 2006 met het tijdschrift GQ waarin ze zei dat abortus “een misdaad” was.

De FIFA reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De publicist van Lima, Laurent Boye, zei dat de houding van het model was veranderd in de 17 jaar sinds ze die opmerkingen maakte.

“We kunnen met trots zeggen dat mevrouw Lima al enkele jaren een gezonde levensstijl promoot en zoals veel mensen is haar standpunt over veel LGBTQIA+ en vrouwenkwesties geëvolueerd en wordt ze beschouwd als een bondgenoot”, zei Boye in een verklaring.

Dodd, een vooraanstaand pleitbezorger voor vrouwenvoetbal, vertegenwoordigde Australië 24 keer van 1986-95 en speelde in 1988, drie jaar voor de inaugurele Women’s World Cup, in het FIFA-invitatietoernooi voor vrouwen.

“Als een meisje voetbalt, ziet de wereld haar anders”, zei Dodd. “In plaats van gecomplimenteerd te worden met haar mooie uiterlijk of haar mooie jurk, wordt ze gewaardeerd om haar spelbesparende tackles en briljante doelpunten.

“Ze wordt bewonderd om wat ze kan, in plaats van om hoe ze eruitziet, waardoor ze meer op gelijke voet komt te staan ​​met haar broers op een manier die het hele traject van haar levensambities kan veranderen.

“In een FIFA World Cup-jaar is dat de boodschap die over de hele wereld luid en waar zou moeten klinken. Waar een supermodel hierin past, is echt verbijsterend.”

Dodd bekritiseerde onlangs de FIFA vanwege een gebrek aan begrip van het vrouwenspel, te midden van berichten dat de toerismeautoriteit van Saudi-Arabië het WK, dat loopt van 20 juli tot 20 augustus, zou sponsoren.