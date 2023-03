DW kijkt naar de chronologie van Gianni Infantino’s opkomst om de machtigste man in de voetbalwereld te worden.

23 maart 1970: Gianni Infantino wordt geboren in Brig in het Zuid-Zwitserse kanton Wallis. Hij is het derde kind van Maria en Vincenzo Infantino, die als Italiaanse gastarbeiders naar Zwitserland kwamen. Infantino heeft het Zwitserse en Italiaanse staatsburgerschap.

Augustus 2000: Na zijn eindexamen van de middelbare school, rechtenstudie aan de Universiteit van Fribourg in het westen van Zwitserland en zijn eerste professionele stations als advocaat, gaat Infantino werken voor de Europese voetbalbond UEFA.

januari 2004: Infantino wordt gepromoveerd tot directeur juridische zaken en clublicenties.

Oktober 2009: Infantino, beschouwd als een beschermeling van de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini, wordt algemeen secretaris, waarmee hij de op een na machtigste man in de bond wordt. Infantino, die zes talen spreekt, wordt bekend bij het bredere voetbalpubliek vanwege zijn welsprekende gastheer van de Champions League en de Europese kampioenschappen.

Michel Platini (links) en Gianni Infantino (rechts) hebben nauw samengewerkt Afbeelding: Fabian Simons/augenklick/firo Sportphoto/foto alliantie

juli 2015: In de nasleep van het FIFA-corruptieschandaal wordt Infantino lid van een 13-koppige commissie die belast is met het initiëren van hervormingen in het wereldbestuur.

Oktober 2015: UEFA-voorzitter Platini en Joseph Blatter, voorzitter van de FIFA, zijn geschorst en later voor meerdere jaren geschorst wegens een onheilspellende betaling van een miljoen dollar door Blatter aan Platini in 2011. Kort voor de deadline solliciteerde Infantino om Blatter op te volgen als FIFA-chef op 25 oktober. “Ik kan niet blijven toekijken hoe de FIFA zichzelf kapotmaakt”, zegt de algemeen secretaris van de UEFA. Platini had eigenlijk Blatter willen opvolgen, Infantino werd alleen gezien als noodoplossing.

26 februari 2016: Op het FIFA-congres in Zürich wordt Infantino verkozen tot de nieuwe president van het wereldbestuur. In de tweede stemronde krijgt hij de meerderheid van de stemmen en wint hij de favoriete sjeik Salman bin Ebrahim al-Khalifa uit Bahrein. “Ik wil met ze allemaal samenwerken om FIFA te herstellen en opnieuw op te bouwen”, belooft Infantino de afgevaardigden op het congres.

augustus 2016: De ethische commissie van de FIFA sluit het onderzoek naar Infantino af. Critici hadden hem onder meer beschuldigd van het verkwisten van FIFA-fondsen.

Infantino wil zich kandidaat stellen voor een derde termijn Afbeelding: JINI/Xinhua News Agency/fotoalliantie

januari 2017: De nieuw gevormde FIFA-raad keurt de uitbreiding van het WK van 32 naar 48 teams goed, te beginnen met het WK 2026, zoals bepleit door Infantino.

mei 2017: Voorafgaand aan het FIFA-congres in Bahrein ontslaat de FIFA-raad onder voorzitterschap van FIFA-president Gianni Infantino de twee voorzitters van de FIFA Ethics Committee, Hans-Joachim Eckert en Cornel Borbely, en andere leden zonder opgaaf van redenen.

maart 2018: Infantino informeert de FIFA-raad over een bod van een financieel consortium uit het Midden-Oosten en Azië. De investeerders willen naar verluidt twee FIFA-competities kopen voor zo’n 25 miljard dollar (iets meer dan 20 miljard euro): ten eerste het WK voor clubs, dat vooraf moet worden hervormd, en ten tweede een wereldwijde Nations League. Dit plan van Infantino loopt later op niets uit.

augustus 2018: Er wordt een nieuwe FIFA Code of Ethics aangenomen. Het woord “corruptie” ontbreekt en er wordt een verjaringstermijn ingevoerd voor overeenkomstige overtredingen.

juni 2019: Op het FIFA-congres in Parijs wordt Infantino bij acclamatie bevestigd als voorzitter van de organisatie voor nog eens vier jaar, dus zonder verkozen te zijn. Eerder keurden 197 van de 211 verenigingen deze procedure goed.

Infantino is een voorstander van het WK in Qatar geweest Afbeelding: FRANCK FIFE/AFP

januari 2020: Infantino wordt gekozen in het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

juli 2020: Het Zwitserse parket opent een strafzaak tegen Infantino. Het beschuldigt hem van het aanzetten tot ambtsmisbruik door in het geheim een ​​ontmoeting te hebben met het hoofd van het bureau van de procureur-generaal van Zwitserland, Michael Lauber. In augustus 2020 stopt de FIFA Ethics Committee haar onderzoek naar de zaak wegens gebrek aan geloofwaardig bewijs.

september 2021: Infantino’s plan om de World Cups om de twee jaar te organiseren in plaats van om de vier jaar wordt bekend.

november 2021: Voormalig UEFA-voorzitter Platini meldt Infantino bij de Franse justitie. Hij beschuldigt zijn voormalige vriend van samenzwering tegen hem vóór de verkiezing van de FIFA-voorzitter in februari 2016.

januari 2022: De FIFA bevestigt persberichten dat Infantino sinds het najaar van 2021 een tweede thuis heeft in het WK-gastland Qatar. De president brengt de helft van zijn werktijd door in Doha, zegt de FIFA, en blijft belasting betalen aan Zwitserland.

maart 2022: Infantino kondigt zijn kandidatuur aan voor een derde termijn in 2023.

november 2022: De deadline voor sollicitaties voor de functie aan het hoofd van de FIFA verstrijkt zonder dat er iemand wordt gevonden die het tegen Infantino opneemt. Dit betekent dat zijn herverkiezing op het FIFA-congres in maart in de Rwandese hoofdstad Kigali zonder tegenstand zal plaatsvinden.

In de aanloop naar de aftrap van het WK in Qatar geeft Infantino een bizar ogende persconferentie. “Vandaag voel ik me Qatarees. Vandaag voel ik me Arabier. Vandaag voel ik me Afrikaan. Vandaag voel ik me homo. Vandaag voel ik me gehandicapt. Vandaag voel ik me een migrerende werknemer. Ik voel me zoals zij omdat ik weet hoe het voelt om gediscrimineerd te worden, om gepest worden als buitenlander in een land.”

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (r.) draagt ​​de “One Love”-armband tijdens de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Japan Afbeelding: Moritz Müller/IMAGO

De FIFA verbood vervolgens Duitsland en andere deelnemers om de aanvoerdersband “One Love” te dragen tijdens het WK. “Voetbal wordt gespeeld op het voetbalveld. Iedereen mag zijn mening geven, maar als je het veld betreedt, moeten we het voetbal respecteren”, zei Infantino later.

maart 2023: Het bureau van de Zwitserse procureur-generaal zet het onderzoek tegen Infantino stop. De zaak betrof het gebruik van een privévliegtuig in 2017 om van Suriname naar Genève te komen. De autoriteiten hebben gezegd dat alles volgens het boekje is gedaan. Het onderzoek naar de geheime ontmoetingen met ex-federaal aanklager Lauber gaat echter door, aldus het federaal parket.

Dit artikel is vertaald uit het Duits