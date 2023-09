Fietshelmen zeldzaam in Zwitserland

Fietsen, e-bike of e-scooter rijden is gevaarlijk in vergelijking met autovervoer. In 2020 waren fietsers en e-bikers samen verantwoordelijk voor het grootste aandeel (38%) van het totale aantal ernstige ongevallen op de Zwitserse wegen. Ondanks de kans op ernstige ongelukken dragen verrassend weinig mensen een helm, blijkt uit een onderzoek van TCS.

Fietser Zwitserland © Andreas Zerndl | Dreamstime.com

Over het geheel genomen bleek uit het onderzoek, gebaseerd op het observeren van ongeveer 3.000 mensen op fietsen, e-bikes, scooters en e-scooters gedurende 44 dagen, dat slechts 52% een helm droeg.

© TCS

De helmdragende kampioenen waren de inwoners van Ticino, waar 72% van de puur pedaalaangedreven fietsers hoofdbescherming droegen, vergeleken met 52% in Franstalig Zwitserland en 43% in Duitstalig Zwitserland. Een vergelijkbaar regionaal patroon werd waargenomen voor snelle en langzame e-bikes.

De tarieven varieerden ook afhankelijk van het vervoermiddel. Slechts 46% van de fietsers droeg een helm, een percentage dat opliep tot 68% voor e-bikes met beperkte snelheid en tot 92% voor snellere e-bikes. De wet verplicht berijders van snelle e-bikes om een ​​helm te dragen.

