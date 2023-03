tz Welt

Deel

Von Hochwasser umgebene Gebäude in Burketown in Australië. © Geleverd/QLD POLICE/dpa

Die Luftaufnahmen zeggen das ganze Ausmaß der Überflutungen. De klei Ortschaft Burketown im Nordosten Australiens gleicht einer Wasserlandschaft.

Brisbane – Night tagelangen heftige regenval en schweren Überschwemmungen in de regio die de Polizei in Australie heeft die een inwoner van Burketown in het noorden van het Bundesland Queensland nachdrücklich aufgerufen, den Ort zu verlassen. Voor de Bewohner des Ortes sei notfallwarnung herausgeben, die Polizei von Queensland am Samstag getweet. Die Überschwemmungen in Burketown nahe der Kust am Golf von Carpentaria sind dem australian Wetterdienst zufolge die schlimmsten aller tijden. Der Wasserpegel überstieg demnach den Rekordwasserstand van 6,78 Meter, der im maart 2011 messen raken in de war.

Die afgelegen Gemeinde im Outback im Nordwesten von Queensland waren de Strom abgeschnitten zijn, en het meest recente Abwassersystem rapporteerde aan Staatliche Sender ABC. „Es ist nicht sicher, zu bleiben“, citeer ABC aus einer Mitteilung der Polizei. De Angaben hebben ervoor gezorgd dat de helft van de 150 Einwohner Burketown-verlassen beschikbaar is. Die Wetterbehörde gab für mehrere Gegenden der Region Hochwasserwarnungen heraus. In de vergangenen 48 Stunden zijn tot 65 Millimeter geregnet, hieß es am Samstagmorgen. Auch die Outback-Ortschaften Doomadgee en Gregory waren bezorgd over Schweren Überschwemmungen. Voor Samstag wurde mehr Regen erwartet.

Die Luftaufnahme zegt von Hochwasser umgebene Tiere in Burketown. © Paul Poole/AAP/dpa

Een van de Jahres heeft een Jahrhundertflut in de regio Kimberley im Nordwesten van Australie en een Spur der Verwüstung hinterlassen. Bereits im vergangen Jahr gabs in Down Under immer wieder Überschwemmungen und Hitzerekorde. Australien leidt vooral onder den Folgen des Klimawandels. Experts hebben davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. dpa