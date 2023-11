Field Goal in letzter Sekunde, Ballverluste bringen Blue Devils über Demon Deacons, 24-21 :: WRALSportsFan.com

Wake Forest Demon Deacons 21 Duke Blue Devils 24 Finale

– Die Duke Blue Devils sahen am Donnerstagabend so aus, als würden sie in die Verlängerung gehen, aber zwei Strafen der Verteidigung der Wake Forest Demon Deacons und ein Field Goal von Todd Pelino in letzter Sekunde bescherten Duke einen 24:21-Sieg im Wallace Wade Stadium.

Die Blue Devils wandten sich an den Freshman-Quarterback Grayson Loftis, nachdem Riley Leonard wenige Tage vor dem Anpfiff aufgrund einer Zehenverletzung, die er sich bei Dukes Shutout-Niederlage gegen die Louisville Cardinals fünf Tage zuvor zugezogen hatte, ausfiel.

„Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf diese Kinder bin“, sagte Cheftrainer Mike Elko nach dem Spiel.

Das spielentscheidende Field Goal wurde durch zwei späte Strafstöße der Verteidigung von Wake Forest vorbereitet. Bei einer Strafe handelte es sich um eine Pass-Interferenz-Strafe und bei der anderen um eine unnötige Rauheitsstrafe. Beide Strafen wurden gegen DaShawn Jones, den Verteidiger der Demon Deacons, verhängt.

„Hoffentlich wird damit endlich das ganze Gerede darüber zu Ende gebracht, ob dieses Team reagieren wird oder nicht, ob dieses Team weiterkämpfen wird oder nicht und ob dieses Team Duke auf die richtige Art und Weise repräsentieren wird. Hoffentlich wird niemand jemals den Charakter dieser Sache in Frage stellen.“ „Wieder in der Umkleidekabine“, sagte Elko.

Kein Verlust für Loftis

Loftis begann langsam und erzielte im ersten Viertel keinen Treffer, fand sich aber schließlich ein und entwickelte gegen Ende des vierten Viertels eine Präsenz im Wallace Wade Stadium.

„Wir wollten nicht, dass es zu viele Lesungen über das ganze Spielfeld gibt. Wir haben versucht, einfache Würfe für ihn zu finden, wir haben versucht, Würfe mit freiem Zugang zu finden, bei denen er einfach hinschauen und loslegen konnte“, Elko sagte.

Loftis absolvierte 7/19 Pässe, 86 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Loftis nutzte den Lauf fast das ganze Spiel über und übergab ihn im zweiten Durchgang an Jaquez Moore für einen 32-Yard-Touchdown.

Beim jungen Quarterback zeigten sich erste Anzeichen von Größe, die nach dem ersten Viertel zum Leben erwachten. Mit einem weiteren schnellen Touchdown von Jordan Waters gewann Loftis etwas Selbstvertrauen in seine Offensive und warf im vierten Viertel seinen ersten Pass-Touchdown in seiner Karriere für WR Jordan Moore für 29 Yards, mit sieben Yards Rückstand.

Der Angriff auf eine Verteidigung wie Wake Forest machte es Loftis schwer, das Passspiel zu entwickeln, da der Star-Wide-Receiver Jalon Calhoun während des gesamten Spiels nur einen Empfang hatte.

„Wir wussten, dass Grayson die ganze Woche der Typ sein würde, und so sagte ich ihm einfach: ‚Atme tief durch, geh raus, lass es los‘“, sagte Elko.

Loftis warf Wake Forest LB Quincy Bryant gegen Ende des zweiten Viertels eine Interception zu, aber die Duke-Verteidigung konnte verhindern, dass alles in Führung ging.

Verteidige Griffis, besiege Deacons

Dukes Verteidigung war gegen den Wake-Forest-Quarterback Mitch Griffis unerbittlich und entließ ihn im Laufe des Spiels sechs Mal.

Ein Stripsack von Duke DL Jasheen Davis gab der Duke-Offensive im ersten Viertel eine großartige Gelegenheit, Punkte auf die Tafel zu bringen. Ein weiteres erzwungenes Fummeln im zweiten Viertel wurde von Wake Forest wieder gut gemacht, aber der Druck lastete das ganze Spiel über auf Griffis.

In dieser Saison hat Dukes Verteidigung immer wieder bewiesen, dass das Meer aus Blau den Quarterback für immer umschwärmen wird, ständig Pässe unterbricht und Griffis zu Gefechten zwingt – egal, wo sie sich auf dem Spielfeld befinden.

Dukes Verteidigung zwang Griffis zu einem Pick, sodass das Spiel gegen Ende des vierten Viertels unentschieden endete. Das Abfangen bereitete Dukes spielentscheidende Leistung vor.

Griffis hatte während des Spiels zwei schnelle Touchdowns in der roten Zone, aber ein zertifiziertes Laufspiel war für die Deacons schwer zu entwickeln.

Field Goal für den Sieg

Während Pelino heute Abend nur einmal das Feld sah, war es ein entscheidender Moment und bescherte den Blue Devils ihren sechsten Saisonsieg, wodurch sie sich offiziell für den Bowl der Blue Devils qualifizierten.

Wake Forest-Kicker Matthew Dennis verfehlte heute Abend zwei Field Goals, was Duke dabei half, das Spiel zu knapp zu halten, und ihnen die Chance gab, den Sieg mit nach Hause zu nehmen.

Als nächstes

Die Blue Devils werden am 11. November 2023 im Kenan Stadium gegen die UNC Tar Heels antreten. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber der Battle of the Blues ist endgültig.

Bewertungszusammenfassungen

Viertel 4: Herzog: Jordan Moore 29 Yards erhalten Touchdown, (Kick von T. Pelino), 11:40. Wichtige Spielzüge: Die Duke-Verteidigung führt zu einem Fumble, der von Tre Freeman behoben wird. Dukes Verteidigung brauchte dringend einen großen Einsatz – Zeit, einen Schuss zu wagen. Das Abfangen durch DE Ryan Smith gibt Dukes Offensive eine weitere Chance auf einen Sieg. Duke 24, Wake Forest 21.

Viertel 3: Wake Forest: Mitch Griffis erzielt seinen zweiten Rushing-Touchdown des Abends für 5 Yards (Kick von M. Dennis), 4:35. Wichtige Spielzüge: Mitchell Dennis verfehlt das zweite Field Goal des Abends. Riesiger 61-Yard-Vorsprung von Taylor Morin, der die Offensive in die rote Zone beförderte. Wake Forest 21, Duke 14.

Viertel 2: Herzog: RB Jaquez Moore 32-Yard-Rushing-Touchdown, (T. Pelino-Kick), 14:22. RB Jordan Waters 4-Yard-Rushing-Touchdown, (T. Pelino-Kick), 1:00. Wake Forest: QB Mitch Griffis 8 Yard Rushing Touchdown, (M. Dennis Kick), 8:15 Key Plays: Mitch Griffis fummelt herum an der Duke 25-Yard-Linie, geborgen von Wake Forest. Duke-Verteidigung stoppt Wake Forest mit einem 4. & 1. LB Quincy Bryant holt sich Loftis an der Duke-28-Yard-Linie, was den Deacons das gibt, was sie brauchen, um wieder in die Offensive zu kommen. Duke 14, Wake Forest 14.

Viertel 1: Wake Forest: RB Tate Carney 3 Yard Rushing Touchdown (M. Dennis Kick), 7:10. Wichtige Spielzüge: Strip-Sack von DL Jasheen Davis gibt Wake Forest den Ball in der Offensive und bringt sie in die rote Zone. Matthew Dennis verfehlt nach dem Ballverlust ein 27-Yard-Field-Goal für die Deacons, was Duke eine weitere Chance in der Offensive gibt. Wake Forest 7, Duke 0.

Vor dem Spiel: Wake Forest verzögert sich unterwegs; Riley fällt verletzungsbedingt aus

Die Wake Forest Demon Deacons standen am Donnerstag eine Weile im Stau, als der NC Highway 147 von einer Gruppe blockiert wurde, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte.

Die Blue Devils empfangen um 19:30 Uhr die Wake Forest Demon Deacons. Die Tore wurden um 18:00 Uhr im Wallace Wade geöffnet. Das Spiel wird auf ESPN ausgestrahlt.

Laut Pete Thamel von ESPN wird Duke-Star-Quarterback Riley Leonard am Donnerstagabend nicht gegen Wake Forest spielen.

Der Third-Street-Quarterback Grayson Loftis wird für die Blue Devils (5-3, 2-2 im ACC) gegen die Demon Deacons (4-4, 1-4) starten, berichtete Thamel.

Leonard hat das NC State-Spiel wegen einer Verletzung am rechten Knöchel verpasst, die er sich in den letzten Sekunden gegen Notre Dame zugezogen hat. Berichten zufolge verletzte er sich bei der Niederlage der Blue Devils gegen Louisville am Zeh, wodurch er laut ESPN-Bericht „für eine längere Zeit“ ausfallen wird.

Anfang dieser Woche sagte Duke-Trainer Mike Elko, Leonard sei „alltäglich“.

„Es nützt uns nichts, hier zu stehen und die ganze Welt über alles zu informieren, was in unserem Programm vor sich geht“, sagte Elko Anfang der Woche zu den Verletzungsaktualisierungen. „Viele Leute fällen oft diese vorschnellen Urteile, wenn sie sich Spiele anschauen oder Kindern beim Spielen zuschauen, und oft passiert hinter den Kulissen noch viel mehr, und so kann man den Kindern vielleicht hin und wieder einen Vertrauensvorschuss geben, Weißt du, hilf den Leuten ein bisschen.

Auch Backup-Quarterback Henry Belin IV ist verletzt. Er habe mit einer Oberkörperverletzung zu kämpfen, sagte Elko.

Loftis aus Gaffney, South Carolina, ist ein echter Neuling. Er hat sich im Januar eingeschrieben. Loftis ging gegen Louisville 30 Yards lang 3 von 5.

„Er macht Fortschritte“, sagte Elko über Loftis. „Er hat es geschafft, viele Wiederholungen zu machen. In diesem Jahr gab es verschiedene Wochen, in denen wir Henry (Belin IV) ausschalten und versuchen mussten, seine Verletzung zu beruhigen, und letzte Woche war es wieder so. Er hat es also geschafft.“ um viele Wiederholungen zu bekommen.

„Er ist quasi nach dem UConn-Spiel aus einem Scout-Team ausgestiegen, also hat er seitdem regelmäßig Wiederholungen bekommen, und ich denke, das haben Sie letzte Woche gesehen. Es war offensichtlich kein faires Beispiel, der Teil des Spiels, den er ausschaltet.“ Es handelt sich hier um ein ganz anderes Muster, was die Partitur und den Aufbau des Ganzen angeht, aber er war auf jeden Fall in der Lage, mit Selbstvertrauen dorthin zu gehen und zu operieren und die Dinge zu tun, die wir von ihm brauchten, und deshalb denke ich, dass er bereit sein wird wenn benötigt.“

Leonard, ein Junior, erlebte 2022 eine Breakout-Saison, in der er fast 3.000 Yards und 20 Touchdowns absolvierte und 699 Yards und 13 Scores erzielte.

Er hat in dieser Saison 57,6 % seiner Pässe für 1.102 Yards und drei Touchdowns absolviert. Leonard hat dieses Jahr 173 Yards und zwei Touchdowns geschafft.

Die Blue Devils besiegten Clemson beim Saisonauftakt und begannen das Jahr mit 4:0. Sie waren bereit, Notre Dame in Durham zu verärgern, aber die Iren sammelten sich in der letzten Minute für einen 21:14-Sieg, und Leonard verletzte sich in den letzten Sekunden der Niederlage.

Er verpasste das gesamte nächste Spiel von Duke gegen NC State, kehrte aber gegen Florida State und Louisville in die Aufstellung zurück. Er beendete keines der beiden Spiele. In diesen beiden Spielen, beide Niederlagen gegen Ranglistenteams, absolvierte er 16 von 39 Pässen für 190 Yards und zwei Interceptions.