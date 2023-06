Der Vermögensverwaltungsriese Fidelity Investments versucht erneut, einen Spot zu starten Bitcoin ETF, wie aus einer am Donnerstag eingereichten Meldung hervorgeht.

Der Schritt erfolgt zwei Wochen, nachdem BlackRock einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt hat, der seit langem von der Securities and Exchange Commission abgelehnt wird.

Andere Firmen scheinen die Einreichung von BlackRock als Zeichen dafür gewertet zu haben, dass sich die Haltung der SEC bald ändern könnte. Seitdem haben WisdomTree, VanEck und Invesco die ersten Schritte in Richtung eigener Fonds unternommen. Cathie Woods Ark Invest hat am Mittwoch Änderungen an seinem vorgeschlagenen Bitcoin-Fonds beantragt, um ihn näher an den Antrag von BlackRock anzupassen.

Bei der am Donnerstag eingereichten Einreichung handelt es sich um eine von der Cboe Bzx Exchange vorgeschlagene Regelung zur Auflistung des Wise Origin Bitcoin Trust, dem Namen des zuvor von Fidelity vorgeschlagenen Bitcoin-ETF, der von der SEC abgelehnt wurde. Die Börse hat in den letzten zwei Wochen ähnliche Anträge für andere Unternehmen gestellt.

Die SEC hat bisher jeden Spot-Bitcoin-Fondsantrag abgelehnt, zu dem sie eine Entscheidung getroffen hat. Die Kommission befindet sich in einem Rechtsstreit mit Grayscale über deren Entscheidung, die Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust in einen ETF zu blockieren. Eine Entscheidung in diesem Fall wird noch in diesem Jahr erwartet.

Eines der Hauptanliegen der SEC in Bezug auf ein Spot-Bitcoin-Produkt ist die Transparenz des Marktes und das Manipulationspotenzial. Die von BlackRock eingereichte Einreichung enthält eine vorgeschlagene Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Überwachungsmaßnahmen, die diese Bedenken zerstreuen könnte. Die nachfolgenden Einreichungen enthalten ähnliche Vorschläge.

Die SEC hat bereits die Schaffung von ETFs erlaubt, die Bitcoin-Futures-Kontrakte abbilden, darunter auch den ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) das über ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar verfügt. Am Dienstag kam der erste gehebelte Bitcoin-Futures-Fonds auf den Markt.

Der neue Ansturm auf ETFs scheint die Preise für Bitcoin in die Höhe getrieben zu haben. Die digitale Währung wurde am Donnerstagnachmittag bei etwa 30.500 US-Dollar gehandelt, ein Anstieg von unter 26.000 US-Dollar vor der BlackRock-Anmeldung.