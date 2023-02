De iconische revolutionaire leider trad 15 jaar geleden af ​​als president, maar zijn land houdt vast aan zijn koers

In de onmiddellijke nasleep van de recente verwoestende aardbevingen in Türkiye en Syrië, stuurde Cuba medische teams naar de getroffen gebieden om de slachtoffers te verzorgen.

Hun vertrek werd gemarkeerd door een afscheidsceremonie, met een grote foto van Fidel Castro. Het was heel toepasselijk, want de internationale medische solidariteit die Cuba regelmatig uitbreidt naar landen over de hele wereld, is het geesteskind van de overleden iconische leider zelf, die in 2003 trots verkondigde dat Cuba geen bommen op andere landen laat vallen, maar ze in plaats daarvan dokters stuurt .

Hoewel Castro op de dag van vandaag 15 jaar geleden afscheid heeft genomen van zijn officiële taken als president van Cuba, is hij een leider in solidariteit en vrede gebleven. Cubaanse artsen werden in de loop der jaren naar meer dan 70 landen gestuurd, waaronder bijna 40 verschillende landen in 2020, om te helpen in de strijd tegen Covid-19. In 2010 zelfs de New York Times erkende Cuba’s succesvolle campagne tegen de cholera-epidemie die na een nieuwe aardbeving in Haïti uitbrak. In 2014 heeft de Keer gaf op dezelfde manier krediet aan Cuba’s leiderschap in de succesvolle bestrijding van ebola in Afrika:

“Cuba is een verarmd eiland dat grotendeels van de wereld is afgesneden en ongeveer 7.000 kilometer verwijderd ligt van de West-Afrikaanse landen waar ebola zich in een alarmerend tempo verspreidt. Maar Cuba heeft beloofd honderden medische professionals in de frontlinies van de pandemie te zullen inzetten en staat op het punt de meest robuuste rol te spelen onder de landen die het virus proberen in te dammen.

Cuba’s bijdrage is ongetwijfeld ten dele bedoeld om zijn belegerde internationale positie te versterken. Desalniettemin moet het worden geprezen en nagevolgd.

Bovendien zijn patiënten uit 26 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen naar Cuba gereisd om hun gezichtsvermogen te laten herstellen door Cubaanse artsen in wat “Operatie Miracle” werd genoemd. Onder hen was Mario Teran, de Boliviaanse soldaat die Che Guevara doodschoot.









In 2014 ontving Fidel de Confucius Peace Award voor zijn inspanningen om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen en voor zijn werk om kernwapens uit te bannen. Daarnaast speelde hij een sleutelrol bij het opzetten, organiseren en bemiddelen van de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en FARC-guerrillastrijders, die in 2016 resulteerden in een vredesakkoord, waarmee een einde kwam aan 52 jaar meedogenloos burgerconflict.

De historische rol die Fidel Castro speelde was altijd buitenmaats voor een land zo klein als de eilandnatie Cuba, en als gevolg daarvan werd zijn invloed buiten zijn grenzen gevoeld. Een van de eerste landen die Cuba hielp, begin jaren zestig, was Algerije, dat onlangs onafhankelijk was geworden van Frankrijk. Zoals beschreven door Piero Gleijeses, een professor aan de Johns Hopkins University, in zijn boek Tegenstrijdige missies:

Het was een ongewoon gebaar: een onderontwikkeld land dat gratis hulp aanbiedt aan een ander die in nog grotere moeilijkheden verkeert. Het werd aangeboden in een tijd waarin de uittocht van artsen uit Cuba na de revolutie de regering had gedwongen haar middelen op te rekken en tegelijkertijd haar binnenlandse programma’s lanceerde om de massale toegang tot gezondheidszorg te vergroten. “Het was als een bedelaar die zijn hulp aanbood, maar we wisten dat het Algerijnse volk het nog meer nodig had dan wij en dat ze het verdienden.” (Cubaanse minister van Volksgezondheid) merkte Machado Ventura op. Het was een daad van solidariteit die geen tastbaar voordeel opleverde en die reële materiële kosten met zich meebracht.

Dit kan gezegd worden van alle daden van internationale solidariteit van Cuba.

Ondertussen weten maar weinigen in het Westen dat Cuba, onder leiding van Fidel en met de steun van de USSR, een sleutelrol speelde bij de bevrijding van zuidelijk Afrika van de Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse overheersing uit het apartheidstijdperk, en uiteindelijk bij het beëindigen van de apartheid in het land. zelf. Om deze reden was Cuba het eerste land dat Nelson Mandela bezocht na zijn vrijlating uit de gevangenis. Terwijl hij daar was, prees Mandela de natie als “een bron van inspiratie voor alle vrijheidslievende mensen.” Zelfs de Washington Post erkende Fidel Castro als een held van Afrika.

Na de ramp in Tsjernobyl in 1989 nam Cuba 24.000 getroffen kinderen op en behandelde ze. Veel van deze personen en hun families wonen er tot op de dag van vandaag nog steeds. Deze daad van solidariteit kan niet worden onderschat gezien de economische omstandigheden in de eilandnatie op dat moment. Terwijl Cuba enorm profiteerde van de steun van de USSR en het Oostblok na de revolutie van 1959, die Fidel leidde, waren in 1989 de communistische regeringen gevallen en droogde de hulp van de USSR zelf, die in 1991 zou instorten, op. Als gevolg van dit alles zou Cuba ingaan wat het zijn ‘Speciale Periode’ noemde, een tijd van grote economische ontbering waarvan velen geloofden dat deze ook zou leiden tot de ineenstorting van de Cubaanse revolutie. Maar Fidel en Cuba hielden vol, en ze bleven hulp bieden aan mensen over de hele wereld, zelfs terwijl ze moeite hadden hun eigen mensen te voeden.













Als gevolg van de intensivering van de Amerikaanse sancties en de blokkade van Cuba onder president Donald Trump, en voortgezet onder president Biden, is Cuba nu een tijd ingegaan die vergelijkbaar is met de “Speciale Periode”. Zelfs voordat Trump de sancties aanscherpte, had de niet-aflatende economische oorlog van de VS tegen Cuba, door Havana beschreven als “genocidaal”, het land naar schatting 1,1 biljoen dollar aan inkomsten gekost en het Cubaanse volk ontzegd “levensreddende medicijnen, voedzaam voedsel en vitale landbouwwerktuigen.”

Tijdens het hoogtepunt van de Covid-19-pandemie blokkeerden de VS zelfs de levering van kritieke medische hulp, waaronder maskers en diagnostische apparatuur, aan Cuba.

De VS straffen Cuba en het Cubaanse volk niet voor hun tekortkomingen en mislukkingen, maar juist vanwege hun successen. En een van de successen van de Cubaanse revolutie die Fidel Castro leidde, zelfs nadat hij officieel was afgetreden, is Cuba’s ongeëvenaarde solidariteit met de wereld. Fidels ‘doktoren, geen bommen’-speech contrasteerde impliciet zijn land met de VS, dat veruit de grootste wapenleverancier ter wereld is, terwijl het steeds minder helpt met humanitaire hulp. De Amerikaanse sancties staan ​​humanitaire inspanningen in landen als Syrië rechtstreeks in de weg – een land dat de VS economisch blijven wurgen, zelfs ondanks de recente aardbeving.

Jose Marti, de Cubaanse revolutionair en dichter die Fidel Castro zelf inspireerde, zei dat ooit “Er zijn twee soorten mensen in de wereld: zij die liefhebben en creëren, en zij die haten en vernietigen.” Het is duidelijk dat Cuba, voortdurend geïnspireerd door de ideeën en het voorbeeld van Fidel, van het eerste type is.