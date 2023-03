De Israëlische acteur Chaim Topol, internationaal bekend als Tevye de Melkboer in “Fiddler on the Roof”, is woensdag in zijn huis in Israël overleden.

Topols dood op 87-jarige leeftijd werd openbaar gemaakt in een verklaring waarin de Israëlische president, Isaac Herzog, hem prees als “een van de meest opmerkelijke Israëlische acteurs”, die “de filmschermen vulde met zijn aanwezigheid en bovenal diep in onze harten doordrong.” .” Herzog noemde hem ‘een reus van de Israëlische cultuur’ die ‘we heel erg zullen missen’.

Benny Gantz, Israëls voormalig minister van Defensie, bracht ook hulde aan Topol voor het helpen van Israëli’s om hun wortels te vinden. “We lachten en huilden tegelijkertijd om de diepste wonden van de Israëlische samenleving”, twitterde hij.

Topol werd beschouwd als de eerste Israëlische acteur die een internationale carrière maakte. Naast zijn kenmerkende rol speelde hij samen met Roger Moore in meer dan 30 films, waaronder “Galileo” (1975), “Flash Gordon” (1980) en de James Bond-film “For Your Eyes Only” uit 1981.

Van bescheiden begin tot roem

Topol werd geboren in 1935 en groeide op in een volksbuurt in Tel Aviv. Zijn vader was een in Rusland geboren stukadoor en zijn moeder een naaister.

Op 14-jarige leeftijd begon hij overdag als leerling-drukker te werken en vervolgde hij zijn opleiding op de avondschool.

Hij woonde een jaar in een kibboets, voordat hij werd opgeroepen voor het leger, waar zijn acteercarrière begon als onderdeel van een amusementsgroep in het Israëlische leger. Hier ontmoette hij ook zijn toekomstige vrouw, Galia. Het stel trouwde in 1965 en kreeg drie kinderen.

Topols internationale doorbraak kwam met zijn hoofdrol in de succesvolle Israëlische film “Sallah Shabati” uit 1964, een sociale satire van Ephraim Kishon die de strijd uitbeeldt van een familie van Joodse immigranten uit het Midden-Oosten die in een “ma’abara” wonen. De beruchte doorgangskampen in Israël in de jaren vijftig werden gebouwd om de toestroom van immigranten die naar de jonge staat kwamen op te vangen en een symbool van ontbering voor Joodse immigranten uit Arabische landen.

Het was de eerste Israëlische film die een Academy Award-nominatie verdiende en leverde Topol ook zijn eerste Golden Globe Award op, als meest veelbelovende nieuwkomer. De film opende en sloot het filmfestival van Berlijn.

Rol van je leven

Topol’s levenslange rol kwam in 1966 met “Fiddler on the Roof”, een muzikaal toneelstuk gebaseerd op korte verhalen geschreven door Sholem Aleichem (getiteld “Tevye the Dairyman” of soms “Tevye’s Daughters”). De acteur speelde Tevye, een vrome joodse melkboer uit een kleine sjtetl in keizerlijk Rusland, die worstelt om de culturele tradities van zijn familie in stand te houden in een wereld van instabiliteit en verandering.

Het iconische nummer ‘If I Were a Rich Man’ uit de musical en de film is vele malen gecoverd Afbeelding: United Archives/IFTN/fotoalliantie

Na jarenlang Tevye te hebben gespeeld op het podium in Londen en op Broadway, scoorde hij in 1971 de hoofdrol in de filmversie geregisseerd door Norman Jewison. Topol was pas in de dertig, terwijl het personage dat hij speelde veel ouder was. Dit werd desondanks met succes bereikt met behulp van zware make-up en kostuumwerk.

Als afstammeling van Russische joden had Topol ook het gevoel dat zijn persoonlijke achtergrond hem hielp zijn karakter te begrijpen en Tevye beter te belichamen.

Door de jaren heen groeide hij in de rol die hij tot 2009 op het podium bleef spelen – meer dan 3.500 keer.

Israëlprijs voor levenswerk

Naast acteren schonk Topol zijn tijd ook aan goede doelen en was hij voorzitter van de raad van bestuur van Jordan River Village, een gratis overnachtingskamp voor kinderen uit het Midden-Oosten met een handicap, chronische of ernstige ziekten. De ster zei in een interview met persbureau Associated Press dat hij zijn liefdadigheidswerk nog leuker vond dan van de ene rol naar de andere rennen.

Chaim Topol won in 2015 de Israel Prize for lifetime achievement Afbeelding: Ariel Schalit/dpa/foto alliantie

In 2015 ontving hij de Israel Prize for lifetime achievement, de meest prestigieuze onderscheiding van de staat. Dit was ook toen zijn vroege stadia van de ziekte van Alzheimer begonnen. Zijn zoon Omer vertelde onlangs aan een Israëlisch nieuwscentrum dat zijn vader een “geweldige acteur was die allerlei tactieken ontwikkelde om de problemen te verdoezelen die zich begonnen voor te doen” door de neurodegeneratieve ziekte.

In een interview met Associated Press na zijn Israëlische prijs merkte Topol op dat hij verrast bleef om te zien hoeveel mensen hem wereldwijd herkenden. Dat zijn roem gebonden was aan “één deel” stoorde hem niet: “Hoeveel mensen in mijn beroep zijn er wereldwijd bekend?” hij vroeg. “Ik klaag niet.”

Ondanks zijn wereldwijde faam is hij zijn bescheiden begin nooit vergeten. Zoals hij in dat interview in 2015 zei: “Ik ben niet opgegroeid in Hollywood. Ik ben opgegroeid in een kibboets.”

Bewerkt door: Elizabeth Grenier