Das Abfeuern von schillernden Feuerwerkskörpern ist eine altehrwürdige Art, den Unabhängigkeitstag zu feiern, aber es kann schnell gefährlich – und sogar tödlich – werden, wenn Sicherheitsrichtlinien missachtet werden.

Laut einem Bericht der US-amerikanischen Consumer Product Safety Commission ereigneten sich etwa 73 % der Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, die in Notaufnahmen von US-Krankenhäusern behandelt wurden, um den einen Monat herum, einschließlich des Feiertags am 4. Juli im Jahr 2022.

Dem CPSC-Bericht zufolge suchten im Jahr 2022 rund 10.200 Menschen Notaufnahmen wegen dieser Verletzungen auf. Diese Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2021 gesunken, als etwa 15.600 Menschen wegen Feuerwerksverletzungen die Notaufnahme aufsuchten.

Im vergangenen Jahr gab es mindestens 11 gemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, was nach Angaben der Kommission einen Rückgang gegenüber 15 Todesfällen im Jahr 2021 darstellt.

Die Pandemie habe die Absage vieler kommerzieller Feuerwerksshows im Jahr 2020 erzwungen, sagte Patty Davis, stellvertretende Kommunikationsdirektorin und Pressesprecherin beim CPSC, im Gespräch mit CNN im Jahr 2021.

Die abgesagten Shows „könnten die Verbraucher dazu angespornt haben, selbst Feuerwerkskörper zu verwenden“, vermutete Davis.

Verbraucherfeuerwerk sei sicher, wenn die entsprechenden Sicherheitsprotokolle befolgt würden, fügte sie hinzu.

„Es ist wichtig, Ihre Feuerwerksaktivitäten im Voraus zu planen und einen nüchternen Erwachsenen zu beauftragen“, sagte Julie Heckman, Geschäftsführerin der American Pyrotechnics Association.

Laut CPSC hatten im Jahr 2020 44 % der Menschen, die an Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerk starben, vor dem Vorfall Alkohol oder Drogen konsumiert.

Wenn Sie Feuerwerkskörper anzünden, stellen Sie sie auf eine ebene Fläche und entfernen Sie sich schnell, nachdem sie angezündet wurden, sagte Davis. Anschließend das Feuerwerk mit Wasser einweichen.

„Versuchen Sie niemals, defekte Feuerwerkskörper wieder anzuzünden oder damit umzugehen“, sagte sie. Weichen Sie sie stattdessen wie üblich in Wasser ein, fügte Davis hinzu.

Hände und Finger waren in beiden Jahren die am häufigsten verletzten Körperteile 29 % der Verletzungen durch Feuerwerkskörper im Jahr 2022, so der CPSC-Bericht.

Kinder sollten niemals mit Feuerwerkskörpern, einschließlich Wunderkerzen, umgehen, sagte Davis.

„Wunderkerzen brennen mit 1.093 Grad Celsius so heiß wie eine Lötlampe, und das reicht aus, um einige Metalle zu verbrennen“, sagte sie.

Wunderkerzen-Verletzungen waren verantwortlich Dem CPSC-Bericht zufolge gab es im Jahr 2022 600 Besuche in der Notaufnahme im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, was nach Feuerwerkskörpern mit 1.300 Besuchen an zweiter Stelle liegt.

Es sei auch höflich, die Nachbarn zu benachrichtigen, wenn man ein Feuerwerk zündet, sagte Heckman.

„Informieren Sie sie über Ihre geplanten Feuerwerksaktivitäten, insbesondere Familien mit kleinen Kindern oder Haustieren oder Veteranen, die möglicherweise an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, da der Lärm von Feuerwerkskörpern erschreckend sein kann“, sagte sie.

Amerikaner sollten es vermeiden, illegale Feuerwerkskörper zu kaufen, etwa von nicht autorisierten Verkäufern, und kommerzielle Feuerwerkskörper als Verbraucher zu zünden, sagte Heckman.

„Die Öffentlichkeit sollte alle Feuerwerkskörper meiden, die in brauner Papierverpackung ohne Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen zum Verkauf angeboten werden“, bemerkte sie.

Die Gesetze zu Feuerwerkskörpern können je nach Landkreis oder Stadt, in der sie verwendet oder verkauft werden, unterschiedlich sein. Daher müssen die Menschen die Regeln in ihrem jeweiligen Gebiet recherchieren, sagte Davis.

In Ohio beispielsweise könnten Verbraucher Feuerwerkskörper kaufen, sie aber nicht zünden, sagte Sorgi.

Einige Städte ersetzen in diesem Jahr Feuerwerksshows durch von Drohnen gesteuerte Lichtshows, um die Brandgefahr zu minimieren. In einigen Gegenden war Feuerwerk völlig verboten im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Dürre im Westen der USA.

Die American Pyrotechnics Association verfügt über einen bundesstaatlichen Leitfaden mit Vorschriften, auf den sich Verbraucher beziehen können. Sie sollten sich jedoch dennoch bei den örtlichen Behörden nach den neuesten Informationen erkundigen.