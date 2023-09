Het Zeltfest van FF Maria Ponsee heeft een lange, legendarische traditie met feestelijkheden en tollermuziek op de groene wiese. U kunt de Kameraden de Arbeitsaufwand en de Einsatz tot een minimum beperken. Een kleine plaats waar het Feuerwehrhaus in Oberbierbaum angeschlossen en der Küchenbetrieb in de Fahrzeughalle-verschuivingen plaatsvindt. Trotz der Minimierung ist für Unterhaltung gesorgt: Stimmung en Tanzmusik brachten de „HIGH-Music“ en „Die 2 SOMMERS“. Zum Gaudibewerb behandelde acht groepen en belegerde de FF Dürnrohr voor de FF Zwentendorf. Een oldtimertreffen en een grote uitgave met veel prijzen in het programma en de kleinere gasten vinden in de Luftburg in de Spa.

Onder de zahlreichen Gästen waren Bürgermeisterin en Ehrenmitglied Marion Török, Vizebürgermeister Johann Horst Scheed, Altbürgermeister Hermann Kühtreiber, Unterabschnittskommandant Martin Kaufmann, SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Günther Franz, Kameradschaftsbundobmann Johann Zanitzer, Gemeinderäte en Feuerwe h kameraden.