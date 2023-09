Die Berufsfeuerwehr Lünen und die Feuerwehr Wethmar waren am späten Donnerstagabend (21. September) zu einem Einsatz auf der Kirchhofstraße in Lünen im Einsatz. © Sebastian Laurenz

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Lünen versuchten am späten Donnerstagabend (21. September), einen Brand in der Kirchhofstraße unter Kontrolle zu bringen.

1 Minute Lesezeit

22.09.2023 00:30:00

Am späten Donnerstagabend kam es in Lünen zu einem Brand. Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In einer Scheune in der Kirchhofstraße brach ein Brand aus. Der Schuppen grenzt an ein Wohnhaus. Daher mussten 35 Personen aus angrenzenden Gebäuden evakuiert werden. Niemand wurde verletzt.

Der Rauch war bereits von der Münsterstraße aus zu sehen. Die Münsterstraße war im Bereich Kirchhofstraße/Barbarastraße zeitweise beidseitig gesperrt.

Einige Menschen mussten evakuiert werden. © Sebastian Laurenz

Das Feuer breitete sich schnell im gesamten Schuppen aus. Die Feuerwehrleute trugen Atemschutzmasken und hatten den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle.

Neben der Berufsfeuerwehr Lünen waren auch die Feuerwehren Alstedde und Wethmar im Einsatz – außerdem ein Notarzt, ein Obernotarzt, ein Organisationsleiter des Rettungsdienstes sowie drei Rettungswagen und die Polizei.

Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. © Sebastian Laurenz

Das Dach der Hütte stand in Flammen. © Sebastian Laurenz