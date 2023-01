Feuergefecht in Höhlenkomplex: USA töten hochrangigen IS-Führer in Somalia

Die US-Regierung bezeichnet Bilal al-Sudani als „Schlüsselakteur“ der Terrororganisation „Islamischer Staat“. In Somalia ist er seit vielen Jahren für die Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern verantwortlich. Nun stirbt der Extremist bei einem Kampf mit US-Soldaten.

Nach Informationen aus Washington hat das US-Militär einen regionalen Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Somalia getötet. Bei dem von Präsident Joe Biden angeordneten Angriff sind nach Angaben hochrangiger US-Beamter Bilal al-Sudani und zehn weitere IS-Kämpfer getötet worden. Al-Sudani förderte die „wachsende Präsenz“ des IS in Afrika und war für die Finanzierung der „weltweiten Operationen der Miliz“ verantwortlich, darunter auch in Afghanistan. Er sei ein „Schlüsselakteur und Vermittler für das globale Netzwerk“ des IS.

Nach Angaben von Regierungsbeamten wurde al-Sudani bei einer Schießerei getötet, nachdem US-Soldaten einen bergigen Höhlenkomplex im Norden Somalias betreten hatten. Bei der Operation wurden keine US-Soldaten oder Zivilisten getötet. Nur ein Soldat wurde verletzt, nachdem er von einem Diensthund des US-Militärs gebissen worden war.

Nach Angaben Washingtons war Sudani vor zehn Jahren an der Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern für die islamistische Terrormiliz al-Shabaab in Somalia beteiligt, bevor er sich dem IS anschloss. Ziel des monatelang vorbereiteten Einmarsches des US-Militärs in Somalia sei die Festnahme von al-Sudani, erklärte der Regierungsvertreter. Die „feindliche Reaktion“ der IS-Kämpfer führte jedoch letztlich zu ihrer Tötung.

Somalia wird seit Jahren von Terroranschlägen und anderen Gewalttaten, insbesondere von al-Shabaab, heimgesucht. Die US-Streitkräfte arbeiten seit langem in Abstimmung mit der Regierung in Mogadischu und in deren Auftrag in dem krisengeschüttelten Land am Horn von Afrika. Die US-Luftwaffe fliegt regelmäßig Streiks zur Unterstützung staatlicher Streitkräfte, die gegen die Extremisten kämpfen.